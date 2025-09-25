Salón del Vino en Neuquén: cuáles son las bodegas que participan y cómo asistir

El evento se realiza este viernes 26 y sábado 27 junto al MNBA con entradas desde 20 mil pesos. Habrá degustaciones, food trucks, cocina en vivo y música.

Este fin de semana, la ciudad de Neuquén será sede de una nueva edición del Salón del Vino , el encuentro que celebra al vino patagónico y reúne a productores, sommeliers y amantes del vino en un espacio que combina arte, música y gastronomía.

La cita será el viernes 26 y sábado 27 de septiembre , desde las 19 hasta la medianoche , en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Tierra del Fuego) , y está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años .

La edición 2025 del Salón del Vino contará con la presencia de reconocidas bodegas patagónicas que presentarán sus mejores etiquetas: Familia Schroeder, Malma, Familia Dellanzo, Finca del Limay, Moschini, Aicardi, San Sebastián, Patritti, Puerta Oeste.

Cada una ofrecerá distintas variedades de vinos para degustar, desde espumantes hasta tintos de alta gama. El público podrá repetir y recorrer libremente todos los puestos, sin restricciones.

Salon del Vino Hilton 03 Maria Isabel sanchez

Cómo asistir: precios y modalidades

Para asistir al evento, el público debe adquirir una entrada anticipada, que se ofrece en dos versiones:

Entrada general ($20.000) : acceso al predio, sin posibilidad de realizar degustaciones.

Entrada con cata ($40.000): incluye la copa y acceso a cata ilimitada en todos los stands.

Quienes adquieran la entrada con degustación serán identificados con una pulsera, y podrán recorrer libremente los distintos puestos de bodegas.

Las entradas están disponibles en venta online a través de este enlace

Cocina en vivo, food trucks y música

Además de la propuesta vitivinícola, el evento ofrecerá una agenda gastronómica con clases de cocina en vivo a cargo de chefs destacados de la región. El viernes a las 20:30 cocinarán Sebastián Caliba y Christian Alfaro, mientras que a las 21:30 será el turno de Martín Cajal Mosqueira y Eliana Gil. El sábado, el cronograma incluye a Mauro Dumas y David Sanhueza.

Para complementar la experiencia, habrá seis food trucks con propuestas de cocina al fuego y platos pensados para maridar con vinos patagónicos. El ambiente estará acompañado de música de DJs durante ambas noches.