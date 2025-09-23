Salón del Vino en Neuquén, con música y gastronomía gourmet: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

Durante dos jornadas, el público podrá degustar los vinos de forma ilimitada. El evento reunirá a más de 10 bodegas y también habrá clases magistrales con reconocidos chefs.

Se viene el Salón del Vino en el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén

Este fin de semana, Neuquén se vestirá de gala para celebrar una nueva edición del Salón del Vino , un evento que promete ser un punto de encuentro para los amantes del vino y la gastronomía. La exposición se llevará a cabo los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre en un espacio junto al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), y contará con la participación de más de 10 bodegas locales.

Según explicó el Secretario de Turismo y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol , el evento se realizará desde las 19 hasta la medianoche. “El viernes que viene a las 7 de la tarde ya inaugura el Salón del Vino, que es en uno de los espacios que quedaron armados de la Feria del Libro”, detalló Cayol en diálogo con LU5.

El sistema de ingreso está diseñado para ser accesible a todos. Aquellos que deseen degustar los vinos podrán hacerlo abonando $40.000, un costo que incluye una copa.

“Pagás 40.000 pesos la copa y degustás todos los vinos que están allí. Podés repetir, probar todos los distintos sabores de vino que va a haber, eso no te limita”, señaló el secretario. Por otro lado, quienes solo deseen recorrer el espacio sin consumir vino, podrán ingresar de forma gratuita. “Si querés ir y no consumir, tampoco pagás. Si querés probar el vino, sí”, aclaró Cayol.

Hilton- Feria de vinos (15).JPG El Salón del Vino reunirá a más de 10 bodegas y también habrá clases magistrales con reconocidos chefs. María Isabel Sánchez

El evento contará con una variada agenda, incluyendo clases de cocina en vivo a cargo de reconocidos chefs. El viernes a las 20:30, Sebastián Caliba y Christian Alfaro, chefs embajadores de la gastronomía neuquina, serán los protagonistas. Luego, a las 21:30, será el turno de Martín Cajal Mosqueira y Eliana Gil. Para el sábado, el programa incluye a Mauro Dumas y David Sanhueza, chefs de renombre en la región.

La oferta gastronómica se complementará con seis food trucks que ofrecerán “comidas más gourmet de fuegos”, según Cayol, para maridar con los vinos. Además, el ambiente festivo estará garantizado con música de DJs durante ambas noches. Las bodegas participantes incluyen a Familia Schroeder, Malma, Familia Dellanzo, Finca de Limay, Moschini, Aicardi, San Sebastián, Patritti y Puerta Oeste.

El Salón del Vino 2025 se perfila como una experiencia completa para disfrutar de los sabores locales en un ambiente festivo y cultural.

Las entradas pueden adquirirse a través de este link.