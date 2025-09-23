El dólar EN VIVO: un martes más calmo, las cotizaciones en baja al igual que el riesgo país

El Banco Mundial anunció este martes que intensificará el apoyo hacia la Argentina en la entrega de préstamos por un total de US$4.000 millones “en los próximos meses” como “apoyo a la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”, luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.
Cómo cerró el dólar este martes
El dólar oficial bajó 3,15 por ciento y cerró en las pizarras del Banco Nación a 1.385 pesos. En tanto, el dólar blue cayó 6,15% y cotizaba a 1.415 pesos.
Los dólares financieros habían mermado entre 1,5 y 2 por ciento durante este martes. El MEP cotizaba a 1.400,05 pesos, mientras que el CCL se ubicaba en los $1.412,87.
El dólar mayorista, clave para las bandas de flotación de la moneda extranjera, habría retrocedido 8 por ciento con respecto al lunes, y cotizaba a 1.357 pesos.
