El dólar EN VIVO: un martes más calmo, las cotizaciones en baja al igual que el riesgo país

Cómo cerró el dólar este martes

El dólar oficial bajó 3,15 por ciento y cerró en las pizarras del Banco Nación a 1.385 pesos. En tanto, el dólar blue cayó 6,15% y cotizaba a 1.415 pesos.

Los dólares financieros habían mermado entre 1,5 y 2 por ciento durante este martes. El MEP cotizaba a 1.400,05 pesos, mientras que el CCL se ubicaba en los $1.412,87.

El dólar mayorista, clave para las bandas de flotación de la moneda extranjera, habría retrocedido 8 por ciento con respecto al lunes, y cotizaba a 1.357 pesos.