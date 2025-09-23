Milei se reunió con Trump para cerrar la ayuda del Tesoro de Estados Unidos

Los presidentes compartieron un encuentro en la ONU, donde el norteamericano brindó su discurso en la Asamblea.

Los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump , se reunieron este martes en la ONU, donde el mandatario norteamericano realizó el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Trump destacó el liderazgo de Milei y enfatizó que es un amigo. En este encuentro estuvieron presentes también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

A través de la red Truth Social, Trump dio un fuerte mensaje de respaldo al mandatario argentino, al señalar que " el muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

Repitió además, un mensaje casi idéntico cuando se vieron cara a cara, tras el apretón de manos, en medio de la expectativa por un posible salvataje financiero de Estados Unidos al país.

"Tiene mi total respaldo para la reelección como presidente"

Según declaró el estadounidense, Milei "heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Por otra parte, destacó la buena relación con la Argentina, y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta. "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!", agregó.

Esta publicación fue entregada de forma impresa a Milei, donde se demuestra el apoyo al gobierno argentino. Desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente, postearon una foto de ambos junto a este mensaje extenso mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1970535992697258246&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.



"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder… pic.twitter.com/C53ilTKtBi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presente en la reunión, dijo que el Presidente hizo "una transformación increíble".

En el Gobierno había fuertes expectativas por lo que pudiera surgir de ese encuentro, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que ayer Bessent, hombre fuerte de la administración republicana, señalara que el Tesoro podría apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Próximamente se espera que Bessent anuncie de cuánto y cómo se implementará el préstamo a la Argentina, que ayudará a mantener las reservar tras una inestable semana de tensión cambiaria.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de X luego de participar de la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos. "No se imaginan lo emocionante que fue la reunión!!", lanzó.

En otra publicación, "Toto" Caputo sostuvo: "Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Milei! Argentina será próspera!", y agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el Secretario de Estado Marco Rubio.

Salvataje económico de Estados Unidos en medio de la tensión cambiaria

El Presidente y su equipo económico esperaban este encuentro por la importancia del aval de Trump para que el Tesoro estadounidense les asigne un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar.

Una de las opciones de apoyo sería una asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

Este anunció se dio tras una jornada de tensión cambiaria, en el que el Gobierno Nacional anunció la suspensión de las retenciones a los granos y la carne bovina hasta el 31 de octubre. El objetivo, dicho por los propios funcionarios de la administración libertaria, es impulsar la liquidación de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).