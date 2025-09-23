¡Cuidado! La ANMAT prohibió reconocidos productos de skin care: ¿Cuáles son?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso este martes la prohibición de una serie de productos cosméticos y filtros de agua que no estaban debidamente registrados.

Según el organismo, se desconoce el origen y las condiciones de elaboración de estos artículos, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para quienes los consuman o utilicen.

La prohibición del organismo quedó plasmada en las Disposiciones 6982/2025 y 6991/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio .

Los filtros agua prohibidos

En la primera de las medidas, la ANMAT dispuso la prohibición de "la elaboración, importación, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y cartuchos para dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y sus repuestos sin registro ante esta Administración Nacional hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".

Filtros de Agua

La prohibición alcanza al "equipo de filtración tipo bajo mesada con canilla tecla pulsador. Sistema de filtrado y decloración para colocar bajo mesada. Canilla tecla pulsador. Con filtro carbón activado granular marca Viscarb (origen Taiwan); Cartuchos de carbón activado en bloque. 1 y 5 µm. Lijing Viscarb CO. LTD. Origen Taiwan; Filtro de carbón activado de coco en línea para reducción de olor y sabor. Marca Clean Pure. Rotulado en inglés. Swun Yuan Enterprises CO, LTD; Filtro de reducción de sedimentos en línea. Marca Clean Pure. Rotulado en inglés. Origen Taiwan; Filtro de carbón activado en bloque. Marca Water Saving. 5 µm. El rótulo indica 'apto para red o pozo'; Filtro de reducción de sedimentos. Marca Clean Pure. Origen Taiwan. Swun Chyan Enterprises CO, LTD; Carcasas plásticas para dispositivos de acondicionamiento de agua de red bajo y sobremesada sin marca".

De acuerdo con la ANMAT, se trata de productos de los que no constan trámites de importación y de los que se desconocen sus condiciones de elaboración.

Ante esta situación, es aclara que "con la finalidad de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, del que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, y los productos de origen extranjero importados además deben contar con la autorización de importación otorgada por esta Administración Nacional" se resolvió prohibir su venta

Los productos de skin care prohibidos por ANMAT

En tanto, la Disposición 6991/2025 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos: Crema azelaic acid suspension 10% marca 'The Ordinary', Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca 'Viva Dermo Skin Care', Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca 'Blenie Cosmética Natural', Serum facial Azelaic Topical acid marca 'Kiso Care', Crema A-Control Azelaic Acid marca 'Nine Less', Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca 'Anua', Crema facial Supra Azelaic Acid marca 'Zealsea', Crema booster 10% azelaic acid marca 'Paula's Choice', Suero azelaic acid 10 AZ marca 'Cos de Baha', Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca 'Bechoicen', en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados".

productos cosméticos

Según advirtió se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".