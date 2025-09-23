Habló la madre de Lara, la joven de 15 años que desapareció con sus amigas en La Matanza: "Está enferma"

El viernes fue la última vez que vieron a las tres amigas que desaparecieron en La Matanza. Los celulares están todos apagados y la desesperación crece.

Con el paso de las horas crece la angustia por la búsqueda de tres jóvenes amigas. Ninguna de ellas contesta mensajes ni llamadas y sus celulares permanecen apagados. La última vez que tuvieron novedades de las chicas fue el pasado viernes 19 de septiembre por la noche.

Se trata de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verri también de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez , de 15 años, todas oriundas de La Matanza , provincia de Buenos Aires.

Tras la palabra de Sabrina, mamá de Morena, la madre de la más joven de las tres desaparecidas habló con los medios sobre el paradero de su hija. "Necesitamos que aparezcan. Mi hija está enferma y tiene problemas para respirar ", expresó visiblemente conmocionada.

Embed

La madre le dejó un mensaje a su hija Lara: "Vení a casa, por favor"

Haciendo una reconstrucción de los hechos con las declaraciones de los familiares, Brenda y Morena salieron junto a Lara desde la casa de Morena en Ciudad Evita. Iban a encontrarse con una persona en la rotonda de Monseñor Bufano y avenida Crovara. Los vecinos denunciaron que las cámaras de seguridad en dicha rotonda no funcionan.

A raíz de las imágenes de una cámara de una estación de servicio cercana, pudieron registrar una camioneta blanca a la que se habrían subido Brenda y Lara. "Tengo miedo. Me pasa de todo en la cabeza. No quiero hablar más, quiero que la difundan", rogó la madre de la joven de 15 años.

Según reveló, a su hija no la vio ese viernes desde las seis de la tarde y no habló con ella durante la noche. Luego, le dejó un mensaje a su hija: "Lara, vení a casa, por favor".

chicas desaparecidas la matanza

Por el momento se encuentra en materia de investigación las cámaras de seguridad y los intentos por encontrar la patente de la camioneta blanca a la que se subieron las jóvenes. Sabrina, la madre de otra de las chicas, aseguró que las tres son trabajadores sexuales y que se iban a encontrar con una persona que iba a entregarles 300 dólares a cada una.

"Creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer"

En diálogo con C5N, Sabrina -madre de Morena- retomó declaraciones previas que había realizado sobre el trabajo sexual de las chicas. "Para mí fueron a trabajar, pero con un cliente 'X' porque ellas a Flores nunca llegaron. Sabrina explicó que las chicas siempre toman la precaución de compartir su ubicación desde uno de los celulares, pero "esta vez no se compartió". Ella supo que los mensajes no llegaban al celular de su hija porque su yerno le avisó que "a More no le llegan los mensajes".

"Los teléfonos están apagados, no sabemos en qué auto se fueron. Había una versión de que las habían levantado en La Quila y El Tiburón, en la división entre los monoblocks de Tablada y los chalets, que las subieron en una camioneta blanca y se las llevaron. Pero después han revisado la cámara y no había nada", explicó al móvil del medio.

Y agregó: "Tengo una desesperación horrible, porque les juro que en los 20 años que tiene More jamás me lo hizo. La verdad, creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer tres días. Es algo ilógico. No es una, son tres y faltan las tres, y los iPhone de las tres están apagados y no los pueden rastrear".