Video: denuncian prácticas de maltrato animal en una escuela del norte neuquino

Proteccionistas realizaron una denuncia penal tras una exhibición de monta de ovejas por los festejos de la Escuela 246 de Butalón Norte.

Organizaciones proteccionistas de animales de todo el país están más que indignadas con un video que se capturó en los festejos de la Escuela 246 de Butalón Norte donde se ve a un niño de unos seis años montando una oveja que cae rendida con sus patas vencidas por el peso. Realizaron una denuncia penal.

Los festejos por los 55 años de esta escuela del norte neuquino se realizaron el sábado 20 de septiembre con un desfile gaucho y la presentación de varias prácticas camperas.

Justamente, una de estas prácticas fue la que alarmó a las organizaciones protectoras de animales, quienes vieron el sufrimiento de ovejas por ser montadas por niños que pesan hasta su mismo peso.

maltrato animal

Julia Busqueta, abogada neuquina, integrante de la Asociación Justicia Animal Antiespecista y miembro de la organización Sin Cadenas confirmó a LMNeuquén que ya elevó la denuncia penal por maltrato y actos de crueldad hacia los animales.

"La denuncia la realicé porque los hechos encuadran en el tipo descrito en la Ley Penal 14346 que describe el causar sufrimiento al animal. Nosotras lo que queremos es terminar con la violencia especista, la violencia hacia los demás animales", manifestó.

Basta de maltrato animal

Busqueta se lamentó de que "el gobierno de la provincia de Neuquén y particularmente el ministerio de Educación avalen este tipo de prácticas violentas y crueles". "Lamentamos que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, no se digne a reglamentar la ley 3291 vigente en la provincia de Neuquén desde el año 2021, pese a nuestros reiterados pedidos formales", insistió.

La ley mencionada fue votada por unanimidad en la Legislatura de la provincia de Neuquén, y según compartió la abogada costó mucho trabajo de las organizaciones, junto a los legisladores de ese momento quienes se pusieron de acuerdo para resguardar a los animales. "Es una ley única en toda la República Argentina y creemos que debe materializarse para que justamente este tipo de situaciones no ocurran más en ninguna parte de la provincia", aseguró la abogada, quien aprovechó para denunciar su preocupación por una importante cantidad de hechos de violencia contra animales en el norte de la provincia de Neuquén.

"Desde Sin Cadenas y Justicia Animal Antiespecista ya realizamos la denuncia y una presentación a la ministra de Educación María Soledad Martínez. Repudiamos que el gobierno de la provincia de Neuquén avale y fomente la violencia especista y el repudio llega desde todo el país", afirmó la abogada quien ya intervino en diferentes juicios llevados adelante para defender los derechos de los animales.

maltrato animal

Durante los festejos donde se realizaron estas prácticas, según confirmaron las defensoras de animales, estuvo presente Natalia Vázquez, directora regional de distrito XIV de Andacollo del Consejo Provincial de Educación (CPE), y las organizaciones proteccionistas repudiaron su presencia.

"Ya hemos realizado distintas denuncias penales, además de la de este hecho en particular del sábado pasado sobre otras situaciones de violencia como lo que pasa en la EPEA N° 1 de Las Ovejas en donde tenían en deplorable estado a un montón de cerditos", describió.