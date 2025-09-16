Conmovedor video: murió un perro callejero y su compañera lo busca por las calles de Comodoro Rivadavia

Pedrito y Pedrita siempre fueron conocidos en todo el barrio. Ahora ella se quedó sola y tratan de encontrarle un hogar de adopción .

Durante mucho tiempo, Pedrito y Pedrita, dos perros callejeros, formaron parte del paisaje cotidiano de la zona céntrica de Comodoro Rivadavia , en la provincia de Chubut .

Inseparables, siempre juntos, recorriendo las veredas de las calles comerciales, eran los perros “de todos”. Vecinos y comerciantes los cuidaban y alimentaban.

Esta semana, los comodorenses se encontraron con la triste noticia de la muerte de Pedrito . Su partida dejó un vacío enorme en quienes lo acompañaban, pero sobre todo en Pedrita, su compañera de toda la vida.

Desde la organización mascotera Salvando Vidas Comodoro Rivadavia surgió la movilización para buscarle una familia a Pedrita, para que ya no esté sola y deje de vivir en la calle.

Comodoro Rivadavia: el pedido de adopción para Pedrita

“El viento, la lluvia y la tristeza la rodean… Hoy Pedrita despidió a su compañero, ese amigo que la calle le regaló y con quien sobrevivió tantos inviernos. Ahora quedó a la deriva… nadie pregunta por ella, nadie le ofrece un hogar donde pasar la noche”, contaron en su cuenta de Instagram.

“No pide mucho: solo un lugar para refugiarse, un rincón donde descansar. A partir de ahora está sola y no sabemos cuánto podrá resistir a la soledad”, indicaron, y agregaron los números de teléfono 297-421-8251 y 297-420-1265 para que se comuniquen quienes puedan adoptar a la perra o colaborar para solucionar su situación.

“Pedrita necesita tránsito o adopción urgente”, remarcaron en su pedido de ayuda.

Salvando Vidas también difundió el conmovedor video en el que se ve a la perrita callejera que camina y busca por el centro de Comodoro a su querido compañero que ya no está con ella.

Las imágenes fueron acompañadas con un mensaje que, de manera figurada, fue escrito como si fuese Pedrita, en primera persona, quien cuenta lo que le pasa y lo que necesita en este momento de tristeza.

"Hasta siempre, mi marroncito, mi amigo del alma"

"La gente nos conocía como los locos del centro: la negrita y el marroncito que recorrían las calles siempre inseparables. Hoy mi compañero ya no está… Pedrito partió al cielo de los perritos y me quedo yo, Pedrita, aprendiendo a seguir sin él”, comienza diciendo el mensaje.

“Gracias por tantos inviernos juntos, por cuidarme, por darme calor y amistad cuando no teníamos nada. Algún día volveremos a encontrarnos y saldremos a callejear libres, como siempre lo hicimos”, agrega.

“Ahora me quedé sola… y nadie sabe qué puede ser de mí en la calle sin mi compañero. Solo busco un lugar donde pasar mis últimos días en paz, rodeada de cariño, para que mi historia no termine también en soledad”, pide Pedrita.

“Estas son las primeras horas sin vos y me siento perdida, desorientada. Dame fuerza y envíame un papá o una mamá humana que me ayuden con este dolor y me ofrezcan un hogar donde descansar tranquila. Mientras tanto, te pido que me cuides desde arriba. Hasta siempre, mi marroncito, mi amigo del alma", es la emotiva despedida de Pedrita, la "negrita" de Comodoro Rivadavia, para su compañero eterno.