Benjamín Amadeo estrenó tema con un guiño a la adopción de mascotas

El cantante emocionó a sus seguidores con el videoclip de “Pasaría” y dejó un mensaje de la importancia de la adopción responsable de mascotas.

Benjamín Amadeo logró emocionar a sus fanáticos con el lanzamiento oficial de su nueva canción “Pasaría” que corona con un video emotivo que muestra a varias personalidades del mundo del espectáculo y deportivo con sus mascotas.

El tema forma parte del próximo material discogáfico del artista y el video refleja el amor de los animales y la incondicionalidad de ellos, invitando a la adopción responsable y al cuidado cotidiano.

El videoclip que en menos de 24 horas alcanzó las 12 mil visualizaciones cuenta con la participación de Oriana Sabatini, Luisana Lopilato, Alexis Mac Allister, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Rada, Natalia Oreiro, Rodolfo Barili, Nati Jota, Cande Molfese, Mica Vázquez, Gimena Accardi, Melina Brizuela y Sofía Morandi , entre otros, quienes muestran momentos compartidos con sus mascotas llenos de abrazos y amor.

Embed - Benjamín Amadeo | Pasaría

Amadeo se prepara para su regreso al teatro Gran Rex el próximo 26 y 27 de septiembre para despedir “Salvando las distancias”, su último álbum que lo mantuvo recorriendo escenarios en una gira internacional.

“Salvando las distancias” es el álbum que marcó una evolución en la nueva faceta del cantante y compositor argentino. En 11 canciones, Benjamín comparte con sus fanáticos un viaje lleno de sensibilidad y energía.

El cantante que recibió un Premio Gardel como “Mejor Álbum Nuevo Artista Pop” y dos nominaciones como “Mejor Álbum artista pop” y nominaciones a los Premios Gardel 2025 por su álbum “Salvando las distancias” es uno de los conductores de “Soñé que volaba” el exitoso programa de Olga.

Su música tiene más de 150 millones de reproducciones en Spotify sus videos más de 70 millones de vistas en Youtube. En los últimos meses ha dado shows en Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Londres, Copenhague, Amsterdam y Dublín.