Misterio en la Catedral de Comodoro Rivadavia: ¿quién se llevó la Biblia?

La propia Parroquia informó el robo en sus redes sociales. El pedestal donde la dejaban amaneció sin ella. Los fieles piden cámaras de vigilancia .

La Biblia que siempre estaba sobre un pedestal en la capilla del Santísimo de la Catedral de Comodoro Rivadavia ya no se encuentra allí. La robaron, aunque se desconoce cómo ocurrió. Desde las redes sociales oficiales de la diócesis de la ciudad petrolera de Chubut confirmaron que el viernes pasado encontraron ese pedestal vacío.

Rápidamente, la noticia entre los fieles y causó una mezcla de tristeza, desconcierto y preocupación. El hecho no solo sorprendió por lo inusual, sino también por el espacio en el que ocurrió, un recinto destinado a la oración, el recogimiento y el respeto.

“Lamentablemente, el viernes nos han robado la Biblia que estaba en la capilla del Santísimo”, informaron desde la iglesia Catedral San Juan Bosco, de Comodoro Rivadavia.

Desde la comunidad eclesial reconocieron que, si bien se trata de un hecho aislado, pone sobre la mesa una realidad incómoda: incluso los templos pueden convertirse en blanco de robos.

“Es una pena, pero no nos podemos descuidar y no podemos dejar nada en el templo que pueda ser robado”, expresaron.

Tristeza y enojo en Comodoro Rivadavia

La Biblia sustraída tenía un valor más simbólico que económico, ya que formaba parte de la vida litúrgica cotidiana de la capilla. Su presencia no solo era decorativa, sino también funcional, utilizada en momentos de oración y adoración al Santísimo.

Catedral San Juan Bosco, de Comodoro Rivadavia Catedral San Juan Bosco, de Comodoro Rivadavia.

La publicación de la noticia en la cuenta oficial de Facebook de la Parroquia Catedral San Juan Bosco sumó rápidamente montones de comentarios de fieles, repartidos entre el lamento, el enojo y el pedido de misericordia para quien hubiera cometido el robo.

“Aunque se enojen las personas, habrá que colocar cámaras de seguridad” pidió una de las personas que comentaron el posteo.

“La verdad que tristeza que se roben la santa Biblia, es sagrada. Y estaba donde está el Santísimo Sacramento del altar, el lugar más sagrado que tenemos para la oración. Dios nuestro Señor Jesucristo que perdone a quien se lo haya llevado”, dijo otro.

Otros más expresaban sentimientos como esto: “Qué tristeza. ¡Dios sane los corazones y las mentes!”, o “Que Dios lo perdone a quien haya cometido semejante sacrilegio”.

Nuevo párroco en la Catedral de Trelew

En una ceremonia como parte de la misa de este domingo, el obispo Monseñor Roberto Pío Álvarez, realizó el nombramiento como nuevo párroco de la Catedral de María Auxiliadora en Trelew del padre Álvaro Suárez Medina, quien regresó a la ciudad chubutense luego de haber cursado el tratamiento de una enfermedad en España.

En el final de la misa, el nuevo párroco dio las gracias a la comunidad que asistió a su nombramiento y a los que le ayudaron durante el periodo de su recuperación. Suárez Medina volvió a Trelew luego de permanecer seis meses en el país de donde es nativo.

“Doy gracias quienes me apoyaron durante los seis meses de ausencia, mientras estaba en recuperación. Luego decidí volver a Trelew, porque me gusta Trelew. Esta es una comunidad abierta y samaritana, y siento que es mi hogar”, expresó el sacerdote, que inicia así un período de seis años como párroco al frente de la Catedral.