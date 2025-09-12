Operativo anti narco en Comodoro Rivadavia: "No recuerdo una incautación de tanta cantidad de droga"

Detuvieron a cuatro personas e incautaron cocaína por un valor estimado en 600 millones de pesos. La conexión con el cartel del "Patrón del Norte".

La cocaína secuestrada en Comodoro Rivadavia, con el sello del delfín.

Durante un operativo policial realizado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la Policía de Chubut detuvo a cuatro personas y secuestró cocaína por un valor que se estimó en unos 600 millones de pesos de acuerdo con los precios de venta en el mercado ilegal.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia patagónica, Héctor Iturrioz, informó que, el secuestro de 20 kilos de cocaína se pudo llevar a cabo luego de una investigación de más de cinco meses, en una operación bautizada “Viento Blanco”.

“El resultado es más que satisfactorio. No recuerdo en el último tiempo una incautación de tanta cantidad de droga”, aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con lo que informaron fuentes policiales, los operativos se realizaron durante la madrugada del jueves en varios puntos de la ciudad petrolera, y finalizaron con la detención de cuatro sospechosos.

También detallaron que la droga incautada tenía sello del delfín, insignia de un poderoso clan narco internacional.

"No es narcomenudeo, es narcotráfico"

Según indicaron, la investigación logró determinar que la banda comercializaba la droga a un valor de 30 millones de pesos por kilo, por lo que el total de lo incautado escalaría a 600 millones de pesos.

“Se encontró (la cocaína) en su máxima pureza, por esa cifra puede incrementarse. Mínimamente tuvieron 400 mil dólares para realizar esa compra. No es narcomenudeo. Es narcotráfico, con gente que tiene un poder adquisitivo muy importante y organizada, con contactos más allá de la frontera", remarcó Iturrioz.

“Teníamos la premisa de que había mucha droga corriendo por Comodoro y entendíamos que estábamos fracasado en algún punto de la investigación. Hubo unos cambios en el área de Drogas y se trabajó muy bien con la Justicia Federal”, completó Iturrioz.

En los operativos realizados en las primeras horas del jueves, la primera detención fue la de un hombre que circulaba a bordo de un Toyota Corolla, a quien se interceptó en el cruce de las calles Kennedy y Estados Unidos.

Los allanamientos en Comodoro Rivadavia

“El motivo de la demora fue que momentos antes lo atrapamos comercializando droga con un cliente”, explicó Daniel Debis, jefe de la División de Drogas de la Policía de Comodoro Rivadavia, a cargo de los operativos.

El jefe policial contó que después de realizada esa detención se avanzó con cuatro órdenes de allanamiento, “tres en el barrios Stella Maris y uno en LU4”.

En estos operativos, detalló Debis, detuvieron a cuatro sospechosos, todos ciudadanos argentinos mayores de edad, y secuestraron cuatro autos, además de la droga con el sello relieve del delfín.

“Se trata de droga proveniente del norte, no podemos puntualizar si es Bolivia o Perú”, añadió el comisario.

El sello del delfín, en principio, indicaría una relación con el poderoso cartel liderado por el narco Delfín Reinaldo Castedo, apodado "el Patrón del Norte", detenido en 2016 tras permanecer prófugo durante una década y condenado en 2022 a 16 años de prisión.

En los allanamientos también incautaron armas y dinero en efectivo por una cifra superior al millón de pesos.

Uno de los cuatro arrestados ya contaba con antecedentes por infracción a la ley de drogas. Tanto él como los otros tres detenido serán sometidos este viernes a una audiencia judicial en la que se definirá su situación procesal.