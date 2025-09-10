Asueto por el aniversario: qué pasa con escuelas, bancos y empleados públicos en Neuquén

El próximo 12 de septiembre la capital provincial cumple un nuevo aniversario y la pregunta que surge es qué ocurrirá con la actividad en escuelas, bancos y oficinas públicas.

Cada septiembre, la ciudad de Neuquén se viste de fiesta para celebrar su aniversario 121 . Sin embargo, además de los festejos oficiales y las actividades culturales que suelen acompañar la jornada, también surge una duda muy concreta entre vecinos y trabajadores: ¿quiénes deben cumplir con sus obligaciones y quiénes podrán disfrutar de un día libre?

El próximo viernes 12 no será la excepción. Desde hace días circulan consultas en redes sociales, en las escuelas, en los pasillos de los bancos y en las oficinas públicas. Las preguntas se repiten: ¿se suspenden las clases? ¿los bancos atenderán al público? ¿el asueto alcanza a todos los empleados estatales o solo a un sector?

La confusión es entendible, ya que en cada aniversario los alcances del descanso laboral pueden variar según las disposiciones oficiales. Esto hace que familias enteras deban reorganizar rutinas, prever la asistencia de los chicos a clases o calcular si conviene adelantar trámites bancarios o administrativos.

Expectativa en escuelas, bancos y oficinas

En los días previos al aniversario, las instituciones reciben reiteradas consultas. Los directivos de las escuelas, por ejemplo, responden a padres que preguntan si el jueves habrá dictado de clases normal. Los bancos, en tanto, reciben llamadas y mensajes para saber si sus puertas abrirán con normalidad, mientras que en la administración pública provincial los propios empleados especulan sobre la posibilidad de un descanso adicional.

La expectativa también se extiende a los comercios, que suelen preguntarse si habrá más movimiento de clientes o si la jornada se comportará como un día habitual. Para los trabajadores de la capital, el aniversario no siempre significa lo mismo: algunos se preparan para asistir a los actos oficiales, mientras otros piensan en cumplir con su jornada laboral sin modificaciones.

La respuesta llegó con claridad: solo los empleados municipales de la ciudad de Neuquén tendrán asueto el viernes 12 de septiembre, en conmemoración del aniversario de la capital provincial.

Esto significa que las oficinas del municipio permanecerán cerradas y los trabajadores podrán participar de las celebraciones oficiales o simplemente disfrutar de un día libre. Sin embargo, el resto de las actividades continuará su curso habitual.

Las escuelas dictarán clases normalmente, por lo que estudiantes y docentes deberán concurrir como todos los días. Los bancos de la ciudad también abrirán sus puertas en los horarios habituales, garantizando la atención al público. Del mismo modo, la administración pública provincial seguirá funcionando con normalidad, sin modificaciones en sus horarios ni en la prestación de servicios.

El contraste entre quienes descansan y quienes no

La decisión genera, como cada año, un contraste evidente. Mientras los empleados municipales gozarán de una jornada de descanso, el resto de los trabajadores —tanto del sector público provincial como del sector privado— deberán cumplir con sus obligaciones.

Para algunos vecinos, esto trae complicaciones prácticas: por ejemplo, padres que trabajan en la administración provincial, pero cuyos hijos asisten a escuelas municipales, o empleados de bancos que esperaban un posible día de asueto. Sin embargo, desde las autoridades municipales remarcaron que la medida apunta a reconocer el rol de los trabajadores de la comuna en el marco de una fecha especial para la ciudad.

Una jornada con actividades

Más allá de las dudas sobre la actividad laboral, el aniversario de Neuquén siempre se acompaña de actos oficiales, desfiles, presentaciones culturales y propuestas recreativas en distintos puntos de la capital. Este año no será la excepción, por lo que se espera que miles de vecinos participen de las celebraciones que se organizan en conjunto entre el municipio y distintas instituciones locales.

Para los empleados municipales, el asueto representa además la posibilidad de sumarse a esas actividades sin preocuparse por cumplir con su jornada laboral. El resto de la comunidad, en cambio, deberá organizarse para combinar trabajo y participación en los festejos, en la medida en que los horarios se lo permitan.

Qué hay que tener en cuenta

El 12 de septiembre Neuquén celebrará su aniversario número 121. La jornada volverá a dividir a los trabajadores entre quienes podrán descansar y quienes no.

Habrá asueto solo para empleados municipales.

Las escuelas dictarán clases con normalidad.

Los bancos atenderán en sus horarios habituales.

La administración pública provincial no modificará su funcionamiento.

De esta manera, el aniversario se vivirá con la ciudad en movimiento, aunque con parte de sus trabajadores disfrutando de un día libre.