Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 5.200 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3303, realizado este miércoles 10 de septiembre de 2025, puso en juego más de 5.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 836 millones de pesos . Salieron los números 21, 16, 31, 32, 29 y 27. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.000 millones de pesos . Salieron los números 12, 35, 22, 19, 26 y 40. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.034 millones de pesos y salieron los números 30, 24, 12, 18, 44 y 06. En esta oportunidad hubo un apostador que acertó las seis bolillas y se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Rosario, Santa Fe.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 249 millones de pesos y los números favorecidos fueron 38, 06, 29, 42, 35 y 32. Hubo 16 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 15 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.150 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3302, realizado este domingo 7 de septiembre de 2025, puso en juego más de 4.700 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 704 millones de pesos. Salieron los números 28, 05, 18, 40, 39 y 19. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.845 millones de pesos. Salieron los números 19, 25, 17, 18 , 24 y 43. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 745 millones de pesos y salieron los números 40, 00, 38, 11, 42 y 09. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 329 millones de pesos y los números favorecidos fueron 04, 41, 03, 27, 31 y 20. Hubo 24 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 13 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.