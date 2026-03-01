Centenario: el increíble final de una fuga a alta velocidad que terminó con una Toyota Hilux secuestrada

El hecho sorprendió a los vecinos de la zona debido a la alta velocidad en la que circulaba la camioneta. Hay dos hombres demorados.

Este sábado por la mañana se dio la inédita fuga de una camioneta del personal de la comisaría 52 de Centenario y terminó en un derrape chocando contra una vereda.

Dos hombre de 28 y 31 años a bordo de una Toyota Hilux color blanca hacen caso omiso a las indicaciones de personal policial y se dan a la fuga. El hecho ocurrió a las 6 de la mañana sobre la avenida Lago Traful y, a la altura de calle Quinquela Martin, perdieron el control y tras derrapar terminaron chocando contra una de las veredas.

Rápidamente ambos sujetos fueron demorados por los efectivos que iban tras ellos en el lugar. También se hicieron presentes uniformados de la División Tránsito Villa Obrera al tratarse de un hecho vial.

Dispusieron el secuestro del rodado ya que según los primeros datos que surgieron, un arma de fuego podría encontrarse en el interior del mismo, consignó Centenario Digital.

La fuga a alta velocidad sorprendió a muchos vecinos que salían de trabajar a esa hora como también los patrulleros con las sirenas encendidas que trataban de darle alcance.

Una moto se incrustó en vertical en un auto y el conductor "voló"

Un impactante choque ocurrió el pasado martes por la noche en el sector de las calles Honduras y Santo Domingo de Centenario. Alrededor de las nueve, una moto Zanella 150 cc impactó contra el lateral izquierdo de un Renault Kwid y quedó prácticamente incrustada en el capot en posición vertical al pavimento.

De acuerdo a lo informado por Héctor Valdez, subcomisario de Tránsito Villa Obrera a LM Neuquén, el siniestro vial se produce en circunstancias que la moto circulaba por calle Honduras con sentido norte-sur, y al llegar a calle Santo Domingo, colisionó con la parte delantera del lateral izquierdo del Kwid conducido por una mujer de 60 años que circulaba por calle Santo Domingo con dirección Oeste-Este.

En el lugar tuvo intervención del personal de Bomberos Voluntarios de Centenario, el patrullero como así trabajadores de salud.

El motociclista de 27 años se llevó la peor parte y terminó con un fuerte dolor de espalda, por lo que fue atendido por una ambulancia que dispuso su trasladado al hospital Natalio Burd.