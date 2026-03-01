El día del himno de Neuquén: cómo surgió "Neuquén Trabun Mapu"

El símbolo patrio fue creado en 1989. La fecha conmemorativa coincide con el fallecimiento de Osvaldo Arabarco, autor de la letra junto con Marcelo Berbel.

Cada 1° de marzo se conmemora el día del himno de la provincia del Neuquén . A través del decreto 0563 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén, siendo gobernador el Ing. Pedro Salvatori , el 29 de febrero de 1989 se llamó a concurso para la selección de la letra y música que constituirían el Himno Provincial.

Un tema compuesto por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel fue elegido a tal fin por un jurado integrado por dieciocho personas y, mediante decreto 2764 del 23 de agosto de ese año, se erigió como uno de los símbolos provinciales.

Con la frase "Neuquén es compromiso" comenzó a gestarse la canción en 1978, cuando el autor la dijo en un programa televisivo, y años más tarde, en 1989, la incorporó al estribillo del himno. El 13 de noviembre de 1991 la Legislatura sancionó la ley 1.932 que instituye esa canción como himno oficial de la Provincia.

"Neuquén Trabun Mapu" (Neuquén, Tierra de Encuentro) es una composición poética adoptada como Himno oficial. La canción original tiene cuatro estrofas y un estribillo y la partitura original es para guitarra con una intervención de tahiel (tayül, canto tradicional mapuche) en el estribillo.

Previo a ser el himno de la provincia, la canción se estructuraba en torno a cuatro estrofas y un estribillo y la partitura original había sido compuesta para guitarra con una intervención de tahiel (canto tradicional mapuche) en el estribillo. Al reglamentarse la Ley de creación del Himno, el Poder Ejecutivo Provincial estableció que en los actos oficiales se cantaran los dos primeros párrafos y el estribillo.

La decisión de instaurar el 1 de marzo como Día del Himno de la Provincia de Neuquén surgió en 2016, en homenaje a Osvaldo Arabarco quien falleció ese día del año 2015.

"Para mí Neuquén es todo"

En el marco de la celebración del himno, la Legislatura de Neuquén salió a la calle y busco reacciones de quienes lo escuchan y se reconocen en su melodía. "Porque el Himno de la Provincia es memoria, identidad y encuentro", indicaron en el posteo de Instagram.

En el mismo, se puede ver cómo varias personas reaccionan al mismo rápidamente, reconociendo rápidamente de que canción se trataba.

A raíz de la pregunta: "¿Qué sentís al escucharlo?", los sentimientos de cada uno van desde un "esto es muy de nosotros", recuerdos de la primaria, la cordillera neuquina, entre otros. "Para mí Neuquén es todo", dijo una de las chicas entrevistadas.

"Sus palabras y su música recorren la geografía provincial y reflejan una comunidad diversa, solidaria y profundamente unida a su territorio", explica el posteo.

La nueva versión del Himno de Neuquén que despertó la polémica

Sabido es que para quienes habitan su tierra, el Himno de la provincia de Neuquén representa un orgullo. Un símbolo de identidad que cada persona nacida en el territorio lleva hacia donde va.

Desde su creación en el año 1989, la composición poética Neuquén Trabun Mapu, escrita por los músicos Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel, fue interpretada y reversionada por muchos artistas. Sin embargo, una reciente interpretación, desató la polémica.

En los últimos días, la cantante y productora artística Natty Noemy, fue noticia por su propia versión al ritmo de la cumbia. “En el 119 aniversario de la provincia de Neuquén que me vio crecer como artista, mi pasión y amor dedicado a toda su gente” comienza la canción.

La artista publicó el tema musical en sus redes sociales el año pasado. Sin embargo, la reciente ola de comentarios, con diversas opiniones, puso a la canción en la mira de todos.