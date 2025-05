El homenaje al himno de Neuquén que emocionó en Luzu TV y se hizo viral

Que los neuquinos son fanáticos de su himno provincial ya no es un secreto. Sin embargo, hay personas de Buenos Aires que se sorprenden al ver el amor que sienten los habitantes de Neuquén por esta canción e incluso al descubrir que las provincias tienen sus propios himnos. Un hecho así se vivió este miércoles en Luzu TV , el popular canal de streaming, cuando una joven de Cutral Co visitó los estudios y compartió orgullosa las estrofas de Neuquén Trabun Mapu.

Aunque es oriunda de Cutral Co, la joven se mudó hace tres años a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estudiar. "Yo amo mi pueblo, soy de Cutral Co, ya es una ciudad", dijo ante la consulta de las conductoras de Algo va a Picar. Aunque algunas conocían esa localidad de la comarca petrolera, otras señalaron que sólo conocían los paisajes cordilleranos de la provincia.

Rápidos de reflejos, los técnicos del control empezaron a reproducir la canción de fondo, mientras la joven explicaba su vínculo con la entrañable canción. "Me encanta que ella es re Neuquén (sic)", aseguró Flor Jazmín Peña, una de las conductoras del programa que entrevistaba a la joven cutralquense.

"¿Cuál es la mejor frase del himno de Neuquén?", le consultó y la joven estudiante simplemente empezó a cantar. "Un paisaje de tiempo que lo cubrió de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve, divino manantial", entonó sobre la reconocida voz de Marité Berbel que sonaba de fondo, y ante la mirada de sorpresa de la conductora del programa.

Tras el aplauso del público, las conductoras se sorprendieron al descubrir que existían los himnos provinciales. "¿Todas las provincias tienen un himno?", expresaron. "Todas no, pero la mayoría sí", aclararon.

luzu tv himno.jpg

"Cuando yo llegué a Buenos Aires empecé a spamear a todas mis amigas para que escuchen el himno de Neuquén", dijo y confesó que hasta repitió esa acción en una cita con un chico. Las conductoras bromearon sobre la posibilidad de escuchar una canción tan solemne durante las previas para salir al boliche, y así surgió la idea de remixar algunas frases con un ritmo más parecido al que se escucha en los boliches.

"Hay que hacer una versión con IA con alguna frase", propusieron, y hasta pensaron en la posibilidad de cantar "divino manantial" o "Neuquén es compromiso" en versión trap y con una base urbana.

El video fue compartido por la joven de Cutral Co y ya tiene más de 170 mil reproducciones en su cuenta de TikTok. Entre los comentarios de los usuarios, muchos comparten el amor que también ellos sienten por el himno neuquino, y hasta confiesan que se emocionaron al escuchar las estrofas en la programación habitual de Luzu TV.

Neuquina viral cantando el himno de Luzu.mp4

El himno de Neuquén, ya presente en el streaming

Pese a que la existencia de un himno de Neuquén sorprendió a las conductoras de Luzu TV, no es la primera vez que la canción compuesta por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel llega a los canales de streaming. En 2023, una de las neuquinas más reconocidas en la farándula nacional, Sofi Morandi, también había entonado algunas estrofas para expresar su amor por la provincia.

En su participación como invitada al ciclo ESPN Playroom, la actriz, bailarina y humorista también mostró sus cualidades como cantante, con una canción que denota el orgullo que siente por su origen neuquino.

sofimorandi.jpg Sofía Morandi, en el nuevo programa de Migue Granados, por el canal OLGA.

"No, creo que mi tierra es Neuquén", dijo Sofi durante la entrevista en el programa que conduce Migue Granados para el canal de deportes, y que incluye entrevistas desestructuradas con diferentes figuras del espectáculo. La influencer no dejó al conductor seguir con su cuestionario, porque empezó a cantar Neuquen Trabun Mapu de manera espontánea.

La canción de Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel fue adoptada en 1991 como himno oficial de la provincia, por lo que Sofi eligió el estribillo de la canción para expresar el orgullo por su tierra. "Neuquén es compromiso, que lo diga la Patria, porque humilde y mestizo, sigue siendo raíz", entonó a cappella, y motivó la sorpresa y los aplausos del conductor del programa.

"Creo que era 'país' y me va a salir el clip como que no me sé la letra", dijo la joven mientras se tomaba la cabeza. Lo cierto es que la artista cantó correctamente el estribillo, y cientos de usuarios en redes sociales le aclararon que no se había equivocado, al tiempo que destacaron su destreza vocal y la belleza del himno neuquino.