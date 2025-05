Las claves de las medidas que anunció el Gobierno: cambio fundamental en ARCA

El Gobierno Nacional generó mucha más expectativa sobre las medidas para que la gente use sus “dólares del colchón” que lo que en realidad fue. Si bien no se puede negar la importancia en los cambios sobre administración tributaria que planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en rigor, no hay nada en los anuncios que refieran directamente a dólares no declarados.

Al presentar la medida, Caputo consideró que la alta marginalidad que hay en la economía se debe la proliferación de regulaciones de ARCA, algo que puede ser cierto, pero que no explica por qué la gente usa dólares para ahorrar.

El espíritu de lo anunciado es que al no haber tantos controles el público se anime a utilizar en mayor medida ahorros no declarados. Eso, no obstante, requiere de reformas que pasen por el Congreso. Tienen que ver mas que nada con lo que se denomina Incremento Patrimonial no Justificado previsto en la Ley de Procedimientos Tributarios que ordena a ARCA a controlar si los bienes de una persona crecen de un modo inexplicable. Y otra cuestuión es relacionada con la ley Penal Cambiaria: se debería modificar para que no sea delito comprar dólares de manera informal.

Apoyo Pyme

Al respecto, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), respaldó este jueves el Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos anunciado por el Gobierno Nacional, al destacar que permitirá solucionar la situación económica, financiera y de acceso a los insumos importados de las empresas.

Además, la entidad aclaró que es necesario un impulso para reactivar la economía local. En esta línea, el Presidente de CGERA, Marcelo Fernández, manifestó que “era una medida que desde la entidad veníamos proponiendo hace muchos años, que reconoce que parte de la economía está en negro” y que “las empresas podrán utilizar su capital guardado para adquirir maquinaria e insumos del exterior necesarios para producir”.

La mirada de un abogado tributarista

El abogado especializado en temas impositivos Diego Fraga indicó que “las recientes medidas representan, en lo inmediato, un aflojamiento en los controles fiscales que durante más de una década asfixiaron a los contribuyentes”.

“Pero, para que este nuevo rumbo tenga credibilidad, es indispensable que los cambios se respalden con normas legales firmes que garanticen seguridad jurídica a quienes apuesten por esta nueva etapa. Desde 2012, y particularmente bajo la gestión de Echegaray en la AFIP, se instaló un sistema asfixiante de regímenes de información, que transformó a los privados en informantes gratuitos del fisco”, explicó.

Fraga agregó que “el paquete anunciado busca desmantelar parte de este aparato, elevando los mínimos y eliminando controles innecesarios que hoy se activan ante operaciones irrelevantes, pero que suponen una intromisión injustificable en la vida privada”.

Nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias

El titular de ARCA, Juan Pazo, anunció el lanzamiento de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, aplicable a partir del 1° de junio de 2025. Sus características: