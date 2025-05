Dólares del colchón: ¿tendrá éxito el nuevo "blanqueo virtual" de fondos que apura el Gobierno?

Tratan de apurar un nuevo "blanqueo" aunque no hay gran demanda del público.

En medio de la campaña electoral por la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional estaría por lanzar en las próximas horas el más que comentado paquete de medidas destinado a que el público use sus dólares “del colchón” sin ser alcanzados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para estos casos habría una simplificación de la documentación a presentar ante el fisco, de manera que el no tenga que detallar la forma en que se obtiene el dinero declarado. Eso podría incluir una nueva reglamentación de la ley de Procedimiento Fiscal que redefina el concepto de “incremento patrimonial no justificado” de una persona. De ese modo, ARCA no podría estimar impuestos omitidos en el pasado y tratar de cobrarlos.

La gente no demanda usar dólares

Aunque no sea una demanda del mercado, el Gobierno nacional insiste en la idea de que las personas blanqueen fondos que no han declarado en el blanqueo del año pasado, que llegó a algo más de u$s20.000 millones.

Ante el IAEF, Milei insistió en la idea de lo que denomina “dolarización endógena”, lo que se podría definir como usar los dólares de debajo del “colchón” para evitar imprimir los pesos necesarios para sostener el crecimiento de la economía. Si bien ese incremento de la actividad podría “demandar” dinero de manera genuina (no para pagar deficits) la Casa Rosada quiere que se cubra con dólares para mantener la cantidad de moneda nacional estable y así bajar la inflación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1922460697650155603&partner=&hide_thread=false "Nosotros estamos trabajando en que la gente pueda sacar sus ahorros de abajo del colchón y que no los persiga el Estado".



El Presidente Javier Milei expuso en el Congreso Anual del IAEF. pic.twitter.com/MXpcr5lDPn — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 14, 2025

Efectos no deseados

Pero como efecto colateral del medicamento aplicado para contener la inflación, aparecen los problemas para los sectores exportadores. El tipo de cambio bajo no es rentable para el negocio.

Un importante funcionario del Banco Ciudad de Buenos Aires consultado por LMNeuquén, en el marco del lanzamiento de los nuevos fondos comunes de la entidad denominados Crecer, consideró que la hipótesis del Palacio de Hacienda del uso de dólares en la vida cotidiana tiene bajas chances de éxito a la luz de lo que ya ocurre.

Desde enero de este año los comercios y supermercados pueden mostrar precios en dólares y facturar en esa moneda. Los bancos han adaptado sus sistemas para que las tarjetas de débito puedan también funcionar con moneda extranjera. Pero en todas las entidades las únicas operaciones registradas hasta el momento han sido las que se hicieron por los propios empleados para probar si funcionaba todo ok.

Un dato llamativo es que en abril, de acuerdo con datos del Banco Central, de cada 100 pesos que se gastaron a través de tarjetas de crédito, solo 4 corresponden a dólares. Todo indica que no hay un pedido de los consumidores y usuarios.

Por lo tanto, al avanzar sobre este aspecto de la “dolarización endógena”, en rigor el gobierno estará tratando de forzar al público a que se desprenda de sus ahorros en dólares, a un tipo de cambio bajo .

Otras medidas en análisis

Otras medidas que puede adoptar el Ministerio de Economía es que se facilite el procedimiento de “presentación espontánea” ante ARCA. Eso sería para aquellos que no han sido alcanzados por ninguna inspección. Pero en ese caso, tendrían que pagar el Impuesto a,las Ganancias y el IVA. El fisco podría perdonar multas e intereses.