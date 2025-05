La gran estafa: usaron IA para hacerse pasar por George Clooney y le sacaron 15 mil dólares a una argentina

La historia se conoció recientemente a través del programa Lape Club Social, emitido por el canal América, donde la damnificada relató en primera persona cómo fue el proceso de manipulación emocional que vivió durante mes y medio . Según contó, el vínculo comenzó en Facebook , cuando encontró una página con el nombre del actor. Decidió enviar un mensaje privado, sin sospechar que del otro lado no se encontraba una estrella de Hollywood, sino un estafador con conocimientos técnicos y estrategias psicológicas bien estudiadas.

Al poco tiempo de iniciar el contacto, el impostor le preguntó si estaba interesada en formar parte de su club de fans oficial, lo que aparentemente requería una membresía paga. "Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, pero primero necesitaba que tenga la tarjeta del club", explicó la mujer. Movida por la ilusión de establecer un vínculo con el actor y de acceder a nuevas oportunidades laborales, accedió a realizar una primera transferencia.

Pero esa no sería la única. A lo largo de las semanas siguientes, el estafador fue encontrando nuevas excusas para pedirle más dinero: gastos de envío, activación de la tarjeta y luego supuestos aportes a una fundación solidaria. En total, la víctima transfirió alrededor de 15.000 dólares, convencida de que estaba invirtiendo en su futuro y colaborando con una causa real.

Uno de los elementos que reforzó su confianza fue el hecho de que la cuenta en la que hablaba con el falso George Clooney aparecía como verificada. Además, el impostor le compartía datos personales y situaciones íntimas que buscaban generar empatía y establecer una relación de confianza. Entre las excusas más insólitas, le dijo que estaba atravesando un proceso de divorcio y que su cuenta bancaria había sido bloqueada para evitar que su esposa se enterara de los movimientos financieros.

La mujer admitió que durante todo ese tiempo no compartió su experiencia con nadie de su entorno. "Como recibí la tarjeta, pensé que era cierto. Él me decía que primero debía hacerme socia y luego me ayudaría a conseguir un trabajo", relató. Incluso llegó a donar 300 dólares a una fundación que, tras investigar, comprobó que efectivamente existía. Este tipo de maniobras, que combinan datos reales con elementos ficticios, son características de las estafas basadas en ingeniería social y se vuelven más creíbles cuando se valen de herramientas como la inteligencia artificial.

Cuando finalmente se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño, decidió presentar un reclamo ante el FBI. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre si logró recuperar el dinero o identificar a los responsables del fraude, pero su testimonio sirve como una nueva advertencia sobre los riesgos que existen en el entorno digital.

La IA, una aliada de los estafadores

Este caso se suma a otros similares que han ocurrido en los últimos años y que muestran cómo los delincuentes han comenzado a utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial para crear perfiles falsos de celebridades. A principios de este año, por ejemplo, una diseñadora francesa de 53 años, identificada como Anne, también cayó en una trampa virtual protagonizada por un supuesto Brad Pitt.

Anne, que se había divorciado recientemente, comenzó a intercambiar mensajes con un perfil que simulaba ser el actor y que afirmaba estar atravesando una grave enfermedad. Para reforzar la mentira, el impostor le enviaba fotos en las que se lo veía rodeado de equipos médicos, todas generadas con tecnología de inteligencia artificial. El objetivo era claro: despertar compasión y convencerla de enviar dinero. Finalmente, la mujer transfirió un total de 800 mil euros.

En ese caso, las investigaciones concluyeron que detrás del fraude se encontraban tres ciudadanos nigerianos, quienes habían montado toda una estructura para construir la identidad falsa del actor estadounidense. El nivel de detalle en las imágenes y la historia contada fue tal que tardaron meses en desentrañar el engaño.

Ambas historias revelan una tendencia preocupante: las estafas digitales ya no se basan únicamente en correos sospechosos o mensajes genéricos. Hoy, los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para crear perfiles convincentes, producir imágenes creíbles e incluso mantener conversaciones fluidas que simulan la personalidad de figuras públicas. La tecnología se ha convertido en aliada de los estafadores, y esto plantea un nuevo desafío tanto para las víctimas como para las autoridades.