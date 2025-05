Jorge Rial aseguró que Javier Milei tuvo un brote y salió corriendo desnudo en Olivos

El ex periodista de espectáculo, ahora abocado al debate político, Jorge Rial, realizó una fuerte y llamativa afirmación este lunes por la mañana, durante “El Pase” entre su programa de Radio 10 y el del también opositor Gustavo Sylvestre. Allí, el ex Intrusos aseguró que en los últimos días se registró un hecho sin precedentes cuando Javier Milei padeció un brote psicótico al creer que se estaba prendiendo fuego .

Los periodistas dialogaron sobre el habitual y majestuoso traslado de la comitiva libertaria, señalando que incluye "cinco o seis autos de custodia". En este sentido, Rial destacó que "hay un par especialmente preparado, además, para emergencias médicas", lo que recibió la rápida aprobación del Gato, que no esperaba lo que vendría después: "No, pero no estoy hablando de una unidad de emergencia médica normal que tiene que tener. Estoy hablando particularmente de que dos están encargados de custodiar que no tenga ningún brote", indicó Rial en torno al Presidente.