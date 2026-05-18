Detuvieron a tres mujeres por vender cocaína: una ya había sido expulsada dos veces del país

Un efectivo de la Policía de la Ciudad las detectó en plena venta de droga. En el operativo se secuestraron 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo.

Tres mujeres, imputadas por venta de drogas en el barrio porteño de Constitución, quedaron con prisión preventiva por orden de la Justicia porteña . Fuentes del caso detallaron que dos de ellas cuentan con antecedentes penales y que una ya había sido expulsada en dos oportunidades del país.

Todo comenzó en la calle Lima al 1400 . Durante un recorrido, un efectivo de la Policía de la Ciudad detectó a un grupo de hombres que rodeaba a tres mujeres. En ese momento, una de ellas sacó varios envoltorios del interior de un morral.

Al notar su actitud sospechosa , el agente dio la voz de alto y los hombres se dieron a la fuga. La mujer del morral no logró escapar y fue detenida en el lugar. Las otras dos sospechosas fueron aprehendidas a pocos metros.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en poder de la mujer del morral 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo. La UFLA Este intervino en el caso, ordenó la detención de las tres sospechosas y les imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Mujeres extranjeras venta cocaína (1)

En paralelo, un informe de la Dirección Nacional de Migraciones permitió comprobar la situación de las imputadas. Fuentes del caso indicaron a Infobae que las tres se encontraban en situación migratoria irregular: una de las detenidas había sido expulsada del país en dos oportunidades, mientras que otra tenía una orden de expulsión con prohibición de reingresar al país.

Esta última, además, registraba antecedentes por los delitos de daños, tenencia de estupefacientes y exhibiciones obscenas. La restante, por su parte, tenía la residencia vencida.

Con toda esta información, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la UFLA Este, y dictó la prisión preventiva para las tres imputadas.

Otra de las detenidas registraba antecedentes por los delitos de daños, tenencia de estupefacientes y exhibiciones obscenas

Antecedentes en la zona

Días atrás se produjo otro operativo en el mismo barrio. Una mujer de 40 años con antecedentes penales fue detenida acusada de vender drogas en la calle Salta al 1500, también en Constitución.

Según detalla Infobae, el caso se inició a partir de una alerta del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que detectó una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes. Tras el aviso, un efectivo de la Policía de la Ciudad acudió al lugar, interceptó a un hombre que acababa de comprarle droga a la sospechosa y, posteriormente, los agentes identificaron y detuvieron a la mujer.

Venta cocaína capital federal

En esa causa intervino el auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la UFLA Este, quien imputó a la detenida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Desde el Ministerio Público Fiscal porteño confirmaron que la mujer registraba antecedentes penales y no tenía regularizada su situación migratoria.

Además, al momento de ser consultada sobre su domicilio, aportó tres direcciones distintas, situación que para la fiscalía reflejó una “falta de arraigo”. Con estos elementos, la jueza Botana hizo lugar al pedido de prisión preventiva, al considerar la existencia de riesgos procesales.