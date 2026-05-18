Multas infalibles: llega un nuevo radar inteligente imposible de esquivar

El sistema mide la velocidad promedio entre dos puntos y ya funciona en varios países de Europa.

Con los nuevos radares, las multas de tránsito que miden la velocidad serán infalibles.

El Gobierno analiza la posible implementación de un nuevo sistema de radares inteligentes que promete cambiar el control de velocidad en rutas y autopistas . A diferencia de los dispositivos tradicionales, esta tecnología mide la velocidad promedio a lo largo de un tramo completo, ya se utiliza en varios países europeos y promete cambiar la lógica de las multas tradicionales.

El sistema funciona mediante radares “ punto a punto ”, capaces de registrar la patente y el horario exacto en distintos sectores de una traza para calcular cuánto tardó un vehículo en recorrer una determinada distancia.

A diferencia de los controles tradicionales, estos radares no detectan solamente una infracción puntual. El objetivo es medir el comportamiento del conductor durante todo el trayecto , evitando que los automovilistas reduzcan la velocidad solo al pasar frente a una cámara.

El modelo ya fue implementado en países como Reino Unido, Italia, España, Austria y Países Bajos, mientras que Uruguay también estudia avanzar con sistemas similares en corredores estratégicos antes de fin de año.

Cómo funcionan los radares de velocidad promedio

El sistema instala dos o más cámaras en distintos puntos de una ruta o autopista. Cada dispositivo registra la patente y el horario exacto de paso del vehículo. Con esos datos, el software calcula automáticamente la velocidad promedio del recorrido.

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Si el conductor supera el límite permitido en el tramo controlado, el sistema genera automáticamente la infracción correspondiente.

Claves del nuevo sistema de control

Mide la velocidad promedio y no solo un instante puntual. Impide evitar multas frenando antes del radar. Puede instalarse en rutas y autopistas urbanas. Utiliza monitoreo digital y bases de datos integradas. Requiere señalización específica en los tramos controlados.

Especialistas en seguridad vial consideran que esta tecnología puede ayudar a reducir accidentes y fomentar una conducción más constante y previsible. En distintos estudios internacionales, los radares aparecen como herramientas efectivas para disminuir excesos de velocidad y víctimas fatales.

En Argentina, la iniciativa todavía se encuentra en etapa de análisis y debería atravesar procesos de homologación y aprobación técnica antes de entrar en funcionamiento. De avanzar, marcaría un cambio importante en la forma de fiscalizar la velocidad en las rutas del país.

Aumentan las multas: cuándo prescriben y qué pasa si no se pagan

Las multas de tránsito tuvieron un fuerte aumento desde el pasado 1ro de mayo. Esto se debe a que el Gobierno bonaerense ajustó un 16,8% el importe de la Unidad Fija (UF) -el índice que determina el monto de las infracciones- en función al alza del precio de los combustibles.

Este mecanismo de actualización, vinculado al valor promedio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino, ajusta automáticamente las penalizaciones económicas que deben afrontar los conductores de ese distrito. Con esta suba, la Unidad Fija pasa a $2.215 durante el bimestre mayo-junio y las sanciones irán desde $110.750 hasta $2.658.000, según el tipo de falta.

multa Un control vial en plena ruta puede derivar en multas si el conductor no presenta la documentación obligatoria.

El valor de las multas en la provincia de Buenos Aires, tras la última actualización

Después de la reciente suba, una multa por mal estacionamiento puede tener un valor de $221.500. Por su parte, negarse a realizar un test de alcoholemia representa la infracción más costosa, con una penalidad que alcanza entre $1.107.500 y $2.658.000. En tanto, conducir con exceso de velocidad -una de las faltas más graves conforme a los montos vigentes- implica multas de $332.250 a $2.215.000 (150 a 1.000 UF), mientras que pasar un semáforo en rojo, girar a la izquierda donde está prohibido o manejar bajo el efecto del alcohol conlleva sanciones de $664.500 a $2.215.000 (300 a 1.000 UF).

Para conductores de motos, circular sin usar casco o carecer de la documentación obligatoria tendrá un costo de entre $110.750 y $221.500 (50 a 100 UF).