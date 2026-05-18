Furia al volante en Constitución: un conductor sacó un fierro del baúl y le reventó las ventanillas a un colectivo

El hecho ocurrió este sábado en la esquina de Juan de Garay y Lima Oeste. Los pasajeros grabaron el ataque y alertaron a la Policía.

Un día de furia en Constitución: un hombre sacó un fierro del baúl de su auto y comenzó a romper los espejos y las ventanillas del colectivo.

Una violenta pelea de tránsito conmovió este sábado al barrio porteño de Constitución , donde un hombre protagonizó un ataque de furia contra un colectivero tras una discusión.

Según testigos, el agresor utilizó un fierro que llevaba en su auto para destrozar las ventanillas de la unidad. Ante el brutal ataque, algunos pasajeros lograron filmar el hecho y la posterior detención del agresor, que lucía totalmente desencajado por una discusión previa con el chofer de turno.

La policía informó que el hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Juan de Garay y Lima, a tan solo una cuadra de Plaza Constitución . Allí el conductor de un Volkswagen color negro frenó su marcha y en plena vía pública, sacó un fierro del baúl y comenzó a descargar su furia contra un colectivo de la línea 60 .

Así fue la pelea de tránsito

“¡Alejate, alejate! Llamá a la policía... ¿Alguien está llamando?”, se escucha decir a un pasajero en el video que grabó el hecho.

Mientras el chofer realizaba la denuncia correspondiente al 911, el atacante, aún con sed de venganza, volvió sobre sus pasos y se ocupó de destruir las ventanillas del costado izquierdo del colectivo. “¡Ey, la concha de tu madre, forro! ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¡Abrime y le rompemos toda la jeta!”, exclamó otra pasajera, al observar que el hombre oriundo de Venezuela no cesaba.

Embed En Constitución, un VENEZOLANO SALVAJE destrozó los vidrios de un colectivo con un fierro después de una discusión.



Hay que dejar de regalar nuestro DNI y comenzar a deportar a todos estos. pic.twitter.com/21D7eXPMwP — Mati Smith (@Trumperizar) May 17, 2026

Al recibir la alerta, personal de la comisaría vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar del hecho. Ante los reiterados pedidos del pasaje, dos de los agentes esposaron al sospechoso. “¿O sea que me choca y yo no tengo que hacer nada?”, le preguntó en tono irónico el detenido a los policías, al mismo tiempo que los pasajeros aseguraban que él había sido el responsable del choque que desató su enojo.

“Cayeron vidrios arriba de toda la gente, enfermo de mierda. ¿Qué te pasa?”, le reclamó una de las pasajeras afectadas por su ataque de furia.

El agresor, de 36 años, quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este a cargo del auxiliar fiscal Pablo Vidal, que lo imputó por daños agravados.

Chofer se peleó con un pasajero mientras el colectivo seguía en movimiento

En febrero de este año, un chofer de la línea 113 protagonizó una pelea a golpes de puño mientras el colectivo se encontraba en movimiento, dejando así la unidad sin conductor.

El violento episodio ocurrió en el barrio porteño de Flores, cuando en plena avenida Rivadavia —en la línea que une Barrancas de Belgrano con San Justo— y mientras la unidad estaba circulando con varios usuarios a bordo, comenzó una discusión entre ambos que terminó con el colectivo a la deriva.

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El chofer dejó el volante y se puso a pelear con un pasajero. El colectivo quedó en directa y siguió avanzando afortunadamente sin chocar. El chofer fue desvinculado. pic.twitter.com/WGgwV20jV4 — Dani Lerer (@danilerer) February 5, 2026

El hecho fue grabado y se viralizó en redes sociales. Las escenas revelan que la situación podría haber terminado en una tragedia: el colectivo circuló sin un conductor, cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras erráticas que pusieron en riesgo la vida de peatones y otros automovilistas.

Las imágenes incluso mostraron cómo un pasajero terminó saltando del vehículo en movimiento. Todo esto se desarrolló en cuestión de segundos, pero las consecuencias y la preocupación se extendieron mucho más allá. De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto comenzó con un pasajero que, según las primeras versiones, se encontraba en presunto estado de ebriedad.