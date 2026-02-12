Impactantes imágenes : un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años

Una cámara registró el dramático momento en que la niña fue aplastada por los neumáticos traseros. La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.

Un colectivero fue detenido en las últimas horas luego de confirmarse que atropelló y matar a una nena de 4 años. El hecho ocurrió cuando la menor cruzaba la calle junto a su familia y, por motivos que aún se investigan , cayó debajo del vehículo y fue aplastada por las ruedas traseras.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, y el video es analizado por la Justicia para determinar responsabilidades y cómo se produjo la tragedia.

El trágico hecho ocurrió en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Según se puede observar en las imágenes, la rueda delantera del colectivo enganchó la ropa de la niña, que cayó debajo del vehículo y fue aplastada por los neumáticos traseros. Los familiares que estaban con ella empezaron a gritar para que el chofer frenara, pero ya era tarde.

Según informó el medio Primer Plano Online, la menor murió en el acto producto de las lesiones que sufrió al quedar atrapada debajo del colectivo que manejaba el chofer del interno 130 de la línea 218 de la empresa Almafuerte.

Todo pasó en una esquina donde hay semáforo. Los investigadores buscan determinar si estaba en verde o en rojo para el transporte al momento del impacto. Ese dato podría ser clave para avanzar con la causa y establecer responsabilidades.

Los detalles de la investigación y la detención del chofer

La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.° 8 de La Matanza, solicitó la inmediata detención del colectivero. Le imputa el delito de homicidio culposo por conducción imprudente.

Por su parte, el juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N.° 3 Departamental, convalidó la medida mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Los investigadores buscan establecer si el conductor manejaba distraído o no vio a la familia que cruzaba la calle. "La causa está en plena investigación", señalaron fuentes con acceso al expediente.

Un choque frontal entre una moto y un colectivo terminó con tres muertos

Un choque frontal entre un colectivo y una moto se llevó la vida de tres personas de la misma familia: un hombre, su hija y su nieto de tres meses. El trágico hecho tuvo lugar en la intersección de la Ruta 1003 y Montes de Oca, en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

El rodado era manejado por Juan Carlos Alegre (45) quien llevaba de acompañante a su hija Aylín Alegre (23) y a su pequeño nieto Mateo, de tan solo 3 meses de vida. El resultado fue fatal debido a que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco puesto.

El impacto se produjo cuando el colectivo circulaba por la ruta, en sentido a Libertad, y la moto iba hacia el lado contrario. Por causas que aún son materia de investigación, perdió el control colisionando con la unidad de transporte de frente.

Testigos revelaron que el conductor de la moto habría intentado esquivar un pozo y terminó impactando de frente contra una unidad de la línea 216.

Las pericias revelaron que el hombre falleció en el lugar producto del violento impacto. La joven fue trasladada de urgencia por una ambulancia al Hospital Héroes de Malvinas, donde ingresó ya sin vida debido a la gravedad de las heridas.

Por otra parte, el bebé fue llevado al hospital Bautista de Libertad por el conductor de un auto particular que presenció el accidente. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, Mateo llegó sin vida. En tanto, el chofer del colectivo quedó demorado en el marco de una causa caratulada como triple homicidio culposo.