Un jubilado pasó de cobrar la mínima a ganar $6.000 millones en el Loto: los números que acertó

Jugaba desde hace más de 30 años en la misma agencia y ahora su vida cambió para siempre. Se trata de un premio histórico con una apuesta mínima.

El ticket del Loto Plus con la combinación ganadora fue el único acertado en todo el país.

Con una jugada realizada en la agencia donde apuesta desde hace más de 30 años, un jubilado se transformó en el único ganador de un premio cercano a los $6.000 millones en el Loto Plus .

El hombre, que según los responsables del local percibe el haber mínimo jubilatorio , inició los trámites ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para cobrar el premio. El proceso administrativo ya está en marcha y contempla controles para garantizar la legitimidad del cobro.

El hecho ocurrió en Godoy Cruz, Mendoza y generó impacto tanto en el ámbito local como en el sector del juego oficial. Su identidad permanece bajo estricta reserva, tal como lo permite la normativa vigente.

Un premio histórico con una apuesta mínima

La jugada ganadora se realizó en la agencia “Los Carris”, ubicada en la esquina de Colón y Tiburcio Benegas. Los números que salieron en la modalidad Tradicional fueron 00, 05, 11, 13, 26 y 30, con el número plus 1. La apuesta total fue de $3.000.

loto2 Con una apuesta de $3.000 en el Loto Plus, el jugador habitual de Godoy Cruz acertó los seis números y el plus, y ahora cobrará más de $3.700 millones netos.

El responsable del local, Germán Carrizo, y su hijo Renzo confirmaron que el ganador es cliente habitual del negocio. La combinación resultó ser la única acertada en todo el país, lo que permitió que el pozo completo quedara en manos del jubilado mendocino.

Desde la agencia señalaron que la noticia generó conmoción interna. Para el comercio también representa un ingreso extraordinario, ya que el reglamento contempla un 2% del premio como estímulo para el punto de venta, lo que equivale a unos $114 millones.

En un contexto donde el volumen de apuestas bajó en comparación con otros años, este resultado representa un alivio para el sector. Las agencias enfrentan una caída en la actividad y premios de esta magnitud revitalizan el interés del público.

Cuánto dinero cobrará tras los impuestos

El monto bruto del premio asciende a $5.707.768.415,73. Sin embargo, la legislación vigente establece una retención impositiva del 27,9% sobre premios de esta categoría.

De acuerdo con los cálculos oficiales, se retendrán $1.541.097.472,25 en concepto de impuestos. Tras esa deducción, el jubilado recibirá alrededor de $3.710.049.468 netos.

La cifra equivale a unos USD 2.600.000 al tipo de cambio oficial. Se trata de uno de los premios individuales más altos entregados en Mendoza en los últimos años.

El trámite de cobro implica validaciones técnicas y administrativas. Una vez finalizado ese proceso, el dinero queda disponible para el ganador, quien puede optar por distintos instrumentos financieros para su administración.

Del haber mínimo a millonario en una noche

Por el momento, trascendió que el jubilado analiza destinar parte del dinero a la compra de una vivienda. La decisión final dependerá de sus prioridades personales y de la planificación patrimonial que adopte tras el cobro.

LotoVa.jpg

El caso reavivó el interés por el Loto Plus, un juego organizado por Lotería de la Ciudad que permite elegir seis números del 00 al 45 y un número adicional del 0 al 9. Con el ticket completo, los participantes acceden a cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Siempre Sale.

El valor actual del billete es de $3.000 y los sorteos se realizan de manera semanal. La modalidad Tradicional concentra los pozos más altos cuando no se registran ganadores en ediciones anteriores.

En Godoy Cruz, la noticia circuló con rapidez. Vecinos y clientes habituales de la agencia celebraron el resultado, aunque el protagonista mantiene un perfil bajo. La reserva de identidad busca evitar exposiciones innecesarias y preservar su seguridad.