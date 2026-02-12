Los atacantes fueron filmados. "Se trata de una parte de la izquierda combativa antisistema", señaló la ministra de Seguridad.

15 detenidos y 40 demorados en la protesta por la reforma laboral: así armaban las bombas molotov.

Mientras el Senado trataba el proyecto de reforma laboral que fue aprobado, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos. Imágenes difundidas por canales de televisión y redes sociales mostraron la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes.

Los primeros enfrentamientos se produjeron cerca de las 15.30 horas sobre la avenida Rivadavia, cuando un sector de manifestantes —varios de ellos encapuchados— comenzó a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.

En medio de los disturbios, cámaras de televisión captaron a un grupo de personas levantando una barricada con elementos de la vía pública y organizándose detrás de esa estructura improvisada para manipular botellas con líquidos inflamables. Las imágenes muestran el momento en que prepararon y arrojaron bombas molotov en dirección al vallado policial .

Por este momento durante las protestas en el Congreso contra la #ReformaLaboral pic.twitter.com/znQS8j777u — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 11, 2026

Otros registros audiovisuales evidenciaron el deterioro del clima en la zona. Cerca de las 15.50, se observó a un manifestante pintando consignas contra la reforma laboral sobre la calzada, mientras se escuchaban detonaciones, sirenas y cánticos de protesta. También se registró la rotura de veredas y el desprendimiento de baldosas que luego fueron utilizadas como proyectiles.

Entre las 16 y las 17 horas, parte de los manifestantes comenzó a retirarse del lugar, aunque se mantuvieron focos aislados de enfrentamiento. A las 17.30, la circulación vehicular sobre Rivadavia parecía restablecida, pero a las 18.20 se produjo un nuevo cruce entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se extendió por algunos minutos.

Detenidos y demorados

Tras la desconcentración se reportaron al menos 15 detenidos y 40 demorados por la Policía de la Ciudad. Desde la fuerza indicaron que los detenidos “agredieron a agentes de seguridad y provocaron daños en el espacio público”.

monteoliva La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva declaró este jueves por la mañana que tienen identificado al grupo que habría realizado y lanzado estos explosivos.

"Se trata de una parte de la 'izquierda combativa antisistema'; ellos son los que tenían las bombas molotov", afirmó la funcionaria en diálogo con A24. "Estamos trabajando tenemos sistemas de identificación para poder ubicar los rostros y proceder a la judicialización", agregó.

Por último, concluyó: "esto no puede quedar así. Estos no son manifestantes contra ninguna reforma, son grupos reducidos".