Fruta en riesgo y pérdidas millonarias por los cortes de energía en San Patricio del Chañar

Más de 3 millones de kilos estuvieron en peligro por los reiterados cortes de luz por el temporal. El EPEN restableció el servicio pero quedan los reclamos.

El EPEN restableció la líneas de media tensión pero los productores fueron afectados.

Los productores de San Patricio del Chañar vivieron horas críticas. Reiterados cortes de energía del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) por el temporal pusieron en jaque a más de tres millones de kilos de fruta almacenada en frigoríficos, con pérdidas que, según estimaciones del sector, superan los 500 mil dólares en calidad comercial.

La advertencia fue clara sobre la situación del sector. En diálogo con LU5, la presidenta de la Cámara de Productores, Mileva Zec , describió una situación límite. La fruta fue perdiendo temperatura hora a hora , con las cámaras paralizadas y equipos dañados en plena cosecha.

“Hoy tenemos en el Chañar más de tres millones de kilos almacenados y están perdiendo temperatura hora a hora”, alertó la dirigente de los productores, en una de las regiones de Neuquén donde se potencia con el polo agroindustrial .

Camara de frio manzanas Un corte de energía afecta a las cámaras de frío con perdidas minuto a minuto.

Es que los apagones en estos días no fueron aislados. Hubo jornadas con hasta seis horas sin suministro, restablecimientos parciales y nuevos cortes a las pocas horas. En una actividad donde la conservación depende exclusivamente del frío constante, y cada minuto cuenta.

Corte de energía: pérdida de calidad y caída en exportaciones

“El problema hoy no es solo la tarifa, hoy no tenemos electricidad para enfriar. Se te corta la luz y toda la conservación empieza a teclear”, sostuvo Zec, quien expuso cómo es el panorama preocupante.

El impacto va mucho más allá de la conservación de la fruta en los frigoríficos y las pérdidas comerciales. Los golpes de tensión provocaron daños en placas electrónicas y compresores, y todo el equipamiento de alto costo. “Estamos teniendo pérdidas por todos lados, no solo por calidad, sino por las instalaciones”, remarcó.

Una pera cosechada en condiciones óptimas puede perder su destino de exportación si no mantiene la temperatura adecuada, y gran parte de los productores de San Patricio del Chañar trabajan para la exportación. Eso significa que si la calidad no es la óptima, la fruta termina en industria, con un valor muy inferior.

“Una fruta con la mejor presión, si no podés mantener la temperatura, pierde calidad para exportación”, explicó la dirigente.

Corte de energia EPEN Los cortes de energía impactaron en los productores de San Patricio del Chañar.

A esto hay que sumarle que las últimas temporadas no fueron buenas y los márgenes son cada vez más finos, porque al golpe eléctrico y los cortes del frío, se suma la caída de granizo, altos costos y la caída de rentabilidad.

Tarifas altas y reclamos al EPEN

El proveedor del servicio es el EPEN y desde la Cámara de Productores cuestionaron que, pese a los cortes, las tarifas no solo no bajan, sino que incluyen penalizaciones por potencia contratada, aun cuando la actividad es estacional.

Zec señaló que la tarifa eléctrica tiene una tasa de financiación muy superior a la bancaria y reclamó una tarifa diferenciada para el sector agroindustrial, como ocurre en otras provincias del país.

“El plan de eficiencia energética es un alivio, pero es paliativo. La solución de fondo es modificar el reglamento y acompañar al sector”, sostuvo.

A la crisis energética se le suman los daños por granizo, que también afectaron chacras en la región. La Cámara de Productores ya trabaja para que se declare la emergencia, en línea con lo que ocurrió en Río Negro.

El panorama dejó a los productores al límite, sin energía estable, con fruta en riesgo de terminar en la industria, y equipos dañados.

Ahora, el servicio eléctrico fue normalizado. Pero el malestar entre los productores quedó a la vista en el corazón frutícola de San Patricio del Chañar, porque cada corte es una amenaza directa a la producción y al trabajo de toda una temporada.

Cómo se restableció el servicio

El EPEN informó que a las 16:40 de este último miércoles se normalizó la demanda eléctrica en la localidad de San Patricio del Chañar, restableciéndose el servicio tras los trabajo realizados por personal del organismo.

Las cuadrillas llevaron adelante tareas de reparación y recambio de estructuras en un tramo de la línea de media tensión, a la salida de la Estación Transformadora Planicie Banderita, afectada por el fuerte temporal de viento registrado en la tarde del martes.

El suministro había sido restablecido alrededor de las 23.20 del martes, pero una nueva falla ocurrida en la mañana del miércoles obligó a ejecutar tareas adicionales de reparación, que demandaron aproximadamente siete horas más de trabajo.

Autoridades del EPEN, entre ellas el presidente del Directorio, Mario Moya, recorrieron la traza afectada, lo que permitió dimensionar los trabajos desarrollados y planificar acciones en el corto y mediano plazo.