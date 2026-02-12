Vaca Muerta abrió sus inscripciones 2026: los 6 cursos gratuitos para capacitarte y empezar a ganar buenos sueldos

El Instituto Vaca Muerta (IVM) abrió la inscribirse de su ciclo lectivo 2026 para realizar capacitaciones con el objetivo de sumarse al sector energético.

En una oportunidad única para quienes buscan ingresar al sector energético , el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) de Neuquén abrió las inscripciones para su ciclo lectivo 2026 , en el que ofrece seis cursos de formación técnica y uno de seguridad . Los interesados deberán anotarse antes del 21 de febrero y las cursadas comenzarán en marzo, abril y mayo.

Todas estas capacitaciones son de carácter gratuito y están diseñadas para cubrir la demanda de personal calificado en la industria energética en la Argentina, participando del desarrollo de Vaca Muerta, el proyecto apuntado a convertir al país en exportador de energía.

Los cursos tendrán una duración de cuatro meses . Las clases serán presenciales y se dictarán en dos turnos : de 14 a 18 o de 18 a 22 horas.

Los cursos apuntan a impulsar la formación de los técnicos que necesita el desarrollo de Vaca Muerta.

Las fechas de inicio están escalonadas: 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, según la especialidad elegida. La formación combina clases teóricas y prácticas, simuladores y laboratorios, con el objetivo de que los futuros técnicos puedan adquirir experiencia real en un entorno seguro y controlado.

Al finalizar la cursada, se otorgarán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas, avalados por el consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Cuáles son los requisitos para anotarse a los cursos de formación del Instituto Vaca Muerta

Las inscripciones para los cursos estarán abiertas hasta el 21 de febrero a través de la web del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta y los principales requisitos para anotarse son:

Tener secundario completo o ciclo básico común aprobado

Contar con habilidades digitales básicas

Tener conectividad para participar de actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas

zona franca Zapala.png El IVM ofrece seis cursos gratuitos de formación técnica y uno de seguridad.

Dónde se darán las cursadas de las capacitaciones

Los cursos se dictarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas donde van a funcionar los distintos módulos académicos, y en el Pozo Escuela en Río Neuquén, con equipamiento didáctico de última generación. El Polo Tecnológico cuenta con:

Cuatro salas con simuladores de perforación, workover, fractura, wireline y recorridos 3D del Upstream

Laboratorio de química aplicada a perforación y workover para simulación de operaciones con geles, arena y calidad de agua

Laboratorio de automatización y control de procesos de petróleo para análisis químicos y simulaciones técnicas

Talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico, con tableros didácticos para prácticas en electromecánica

Ocho aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas

Vaca Muerta 1.jpg El instituto está conformado por empresas operadoras y de servicios de Vaca Muerta.

Todo sobre el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta

El IVM fue creado e impulsado por las propias empresas operadoras y de servicios de la cuenca y tiene como principal objetivo acelerar la formación de perfiles técnicos operativos con un enfoque práctico, utilizando tecnología de punta para mejorar los estándares de seguridad y eficiencia en los yacimientos.

El instituto está conformado por empresas operadoras y de servicios, y se propone ser un referente para el ingreso a la industria, brindando a futuros y actuales operarios y técnicos la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.

Esta nueva institución educativa será clave para impulsar la formación de los técnicos que necesita el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía. Ofrece formación técnica inédita en la región, ya que está basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa.