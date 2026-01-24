El Instituto Vaca Muerta ya tiene fecha de apertura en el Polo tecnológico de Neuquén

La Municipalidad realizó una inversión superior a los 37 millones de dólares. El convenio con la Fundación YPF permite recuperar parte de lo invertido.

La secretaria de jefatura de Gabinete, María Pasqualini, celebró el anuncio de la Fundación YPF quien confirmó que el próximo 16 de abril, el Instituto Vaca Muerta (IVM) abrirá oficialmente sus puertas en el Polo Tecnológico de la ciudad marcando un hito educativo en la región.

El nuevo Instituto se consolidará en un edificio que fue construido por la Municipalidad de Neuquén en una clara apuesta de la gestión del intendente Mariano Gaido a la generación de empleo local y el impulso a la economía del conocimiento.

"La verdad que para la ciudad este hecho es muy importante, hubo todo un trabajo previo entre el sector público y privado para que esto sucediera", destacó Pasqualini, quien remarcó la transformación del sector donde hoy se expande este gran espacio: “ lo que antiguamente era un basural hoy es un Polo Científico Tecnológico de primer nivel que ya alberga el edificio N, el nuevo Instituto Vaca Muerta (IVM), y donde próximamente se construirá un tercer edificio que continuará expandiendo las capacidades del complejo”, sintetizó la funcionaria.

Inversión millonaria

Recordó que la Municipalidad de Neuquén realizó una inversión total superior a los 37 millones de dólares para hacer realidad este proyecto estratégico. “De ese monto, 27 millones se destinaron a la infraestructura del Polo Científico Tecnológico, mientras que 10 millones adicionales se utilizaron específicamente para construir el edificio donde funcionará el Instituto”.

Un aspecto destacado del proyecto es que actualmente existe un convenio de uso con la Fundación YPF que establece el pago de un canon a la Municipalidad, lo que permite recuperar parte de la significativa inversión realizada. “Esta modalidad de trabajo demuestra cómo la inversión pública inicial facilita el desarrollo de iniciativas que generan valor y empleo para los neuquinos y neuquinas”, resumió Pasqualini.

Formación y empleo

"Estamos muy contentos desde la Municipalidad de Neuquén de haber trabajado con el sector privado para que esto ocurra", señaló y agregó que la relevancia del IVM radica fundamentalmente en su capacidad para formar mano de obra local altamente calificada respondiendo a las necesidades del desarrollo energético de toda la región.

“Los últimos informes sobre el crecimiento de Vaca Muerta estiman la incorporación de más de 50 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos años, y desde la Municipalidad se busca garantizar que esas oportunidades laborales sean ocupadas por neuquinos y neuquinas capacitados específicamente en este centro de formación”, valoró Pasqualini.

María Pasqualini

"Este instituto va a cumplir dos roles muy importantes", explicó. Por un lado, capacitará a quienes aún no forman parte de Vaca Muerta preparándolos para su ingreso según las necesidades actuales de las operadoras petroleras.

Por otro lado, el Instituto brindará formación continua y actualización a quienes ya trabajan como operarios en la región, con especial énfasis en cuestiones vinculadas a la seguridad laboral y tecnología, “un aspecto crucial en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera”, resumió.

"Debemos tener en cuenta que hay un cambio tecnológico muy importante, periódico y permanente, entonces la capacitación tiene que ir en ese sentido", cerró Pasqualini quien aseguró que el Instituto Vaca Muerta será transformador en la Patagonia.