Los Chihuidos y el día en que la noche se iluminó: crónica de una jornada histórica en el corazón de Vaca Muerta

El paraje rural celebra la obra que garantiza luz las 24 horas y transforma la vida cotidiana en este rincón del departamento Añelo.

Un acto de justicia y un cambio en la vida cotidiana en Los Chuihuidos

Hay pueblos donde el tiempo no se mide en horas sino en silencios. Los Chihuidos es uno de ellos.

A 206 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en el departamento Añelo, en el corazón geológico de Vaca Muerta , este pequeño paraje rural —de poco más de 240 habitantes, crianceros en su mayoría— vivió durante años bajo una rutina tan precisa como injusta: la electricidad llegaba por tramos.

De siete de la mañana a dos de la tarde. De siete de la tarde a medianoche. Después, la nada.

La noche no era una metáfora: era literal. El generador se apagaba y el pueblo quedaba en penumbra. Las casas, la escuela, el puesto sanitario. Todo. Hasta hace unos días.

Los Chihuidos (1)

El pasado martes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración del Parque Solar Los Chihuidos, una obra que, en términos técnicos, podría describirse en cifras: 288 paneles solares, 200 kW de potencia instalada, un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh con autonomía de hasta dos días, una inversión cercana al millón de dólares por parte de Pan American Energy. Una red eléctrica completamente renovada por el EPEN, financiada con más de 360 millones de pesos a través del Fondo Ambiental.

Pero ninguna cifra alcanza para explicar lo que significó. Porque, por primera vez en su historia, Los Chihuidos accedió a energía continua las 24 horas del día.

El paisaje parecía el de siempre: cerros que justifican su nombre mapuche —“pecho de mujer”—, viento seco, horizonte infinito. Pero algo había cambiado en la respiración del lugar. Se notaba en la manera en que la gente se acercaba, en la forma en que las palabras tardaban en salir.

Los Chihuidos (6)

El testimonio en primera persona

Daniel Mena, criancero nacido y criado allí, lo dijo con una mezcla de orgullo y asombro: "Para nosotros es histórico. Una luz así era inalcanzable".

No exageraba. Durante años, su vida —como la de todas las familias— estuvo organizada alrededor del generador. La electricidad no era un derecho, era una franja horaria.

Elena Castro, agente sanitaria desde hace 15 años, recordó las noches de emergencia: "Si pasaba algo a la noche, había que pedir que prendieran el grupo. Subir para poder llamar porque no había señal. Esto es un cambio rotundo".

Sus ojos se humedecen al decirlo. La emoción no es declamativa. Es acumulada.

En la Escuela Albergue N° 264, la seño María Rosa —“Pochi”, como la conocen todos— lleva dos décadas enseñando en condiciones que en cualquier ciudad serían impensables. "Era muy tedioso. Teníamos que cambiar actividades, restringir cosas por no tener luz. Los chicos salen a la mañana totalmente a oscuras y vuelven igual. Tener 24 horas va a cambiar muchísimo", dijo.

No habla solo de lámparas encendidas. Habla de tiempo ampliado. De posibilidades nuevas. De estudiar sin reloj eléctrico.

Chihuidos cuando la noche dejo de ser oscuridad

Juan Francisco Sánchez, de la asociación de fomento rural, puso palabras al carácter del hombre de campo: "No somos muy pedigüeños. Pero esto es único. Sobre todo para los chicos".

Y en esa frase se condensa algo más profundo: durante años no hubo reclamos estridentes, hubo espera. Y la espera también es una forma de desgaste.

Por eso el momento más potente de la jornada no fue técnico, sino político. El gobernador pidió disculpas públicas.

“En nombre del Estado, le pido disculpas a cada poblador y familia que durante años esperó lo que debía ser un derecho”, sostuvo Rolando Figueroa en su discurso.

Los Chihuidos (3)

En un pueblo pequeño, las palabras pesan distinto. No se diluyen.

Un acto de justicia

Gabriel Rojas, presidente de la Comisión de Fomento, lo recordó con crudeza: durante años la promesa de la represa Chihuido flotó como garantía futura de electricidad. La represa no llegó. La luz sí.

En esa trama silenciosa tuvo un rol clave la ministra Leticia Esteves. Al asumir en la Secretaría de Ambiente, encontró un fondo poco conocido —el de servidumbres— que debía tener un destino específico. Lo ordenó, lo transparentó y lo orientó a la obra de distribución eléctrica, paso indispensable para que el parque solar pudiera operar.

“Que en el corazón de Vaca Muerta no tengan luz las 24 horas era poco creíble”, señaló.

Los Chihuidos (5)

La articulación fue compleja: Comisión de Fomento, Provincia, EPEN, Fondo Ambiental, Pan American Energy —que no solo cumplió con su obligación legal sino que decidió invertir en el parque solar completo— y también YPF en el esquema general de financiamiento.

Nicolás Fernández Arroyo, desde PAE, lo definió como un antes y un después. Y lo es. Porque esta obra no es solo infraestructura energética. Es reparación territorial.

En medio de una región que produce energía para el país, una comunidad criancera vivía con electricidad intermitente. Esa paradoja quedó saldada.

Marcos, delegado de la UOCRA, habló con sencillez: "Es muy lindo terminar algo así. Que la gente tenga luz corriente las 24 horas".

Los Chihuidos (7)

Tres meses de trabajo, vigas, postes, líneas, paneles bajo el sol patagónico. No es una mega central eléctrica. Es una mini red híbrida pensada a escala humana. Y sin embargo, su dimensión simbólica es enorme.

Porque anoche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros de Los Chihuidos, nadie esperó el ruido del generador. Nadie miró el reloj para calcular cuánto faltaba para la medianoche.

La luz siguió encendida. Para una urgencia médica. Para un cuaderno abierto. Para una llamada que antes no era posible. Para la vida cotidiana sin interrupciones.

En términos de potencia, son 200 kW. En términos de justicia, es infinito. En Los Chihuidos, no se inauguró solamente un parque solar. Se encendió una igualdad largamente postergada. Y por primera vez en su historia, la noche dejó de ser oscuridad obligada para convertirse simplemente en noche.

Los Chihuidos 1200 (1)

Los Chihuidos (8)