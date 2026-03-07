Detienen a un joven de 23 años por la muerte de dos policías en un choque sobre Ruta 22

Se trata del conductor de la camioneta Toyota Hilux que impactó contra un Kia Sorento, en el que viajaban los efectivos de 27 y 60 años, en el acceso a Plaza Huincul.

Tras el fuerte impacto en la región por la muerte de dos policías neuquinos , se informó que el Ministerio Público Fiscal ( MPF ) ordenó la detención de un hombre de 23 años que está bajo investigación por un siniestro vial ocurrido este sábado en Plaza Huincul.

En el incidente vial fallecieron dos personas , un efectivo de 27 años en actividad, Julián Iván Zúñiga; y uno retirado identificado como Atilio Contreras, de 60 años. Ambos circulaban como ocupantes en el Kia Sorento, cuyo conductor resultó ileso.

De acuerdo al MPF, la detención del joven de 23 años se dispuso al mediodía luego de analizar toda la información recolectada tanto por la fiscalía de Cutral Co como de la Policía provincial, en el marco de la investigación.

Tras la detención, desde el Ministerio Público Fiscal se requirió a la Oficina Judicial la fijación de una audiencia para mañana, con el objetivo de realizar la formulación de cargos a la persona detenida, quien conducía la camioneta Toyota Hilux.

Cómo fue el choque entre ambos vehículos

El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 6.50 de la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22, en el acceso a la localidad de Plaza Huincul.

De acuerdo a la información preliminar del MPF, a esa altura de la ruta chocaron de forma frontal una camioneta Toyota Hilux, en la que circulaban cuatro personas, y un vehículo Kia Sorento, con tres ocupantes. Los efectivos, Julián Zuñiga (de 27 años) y Atilio Contreras (de 60 años), quien había pasado a retiro. Además del conductor que resultó ileso.

Mientras que en la camioneta Toyota Hilux iban, además del conductor, tres mujeres que sufrieron heridas de gravedad: dos de ellas permanecen internadas en Cutral Co, y la restante fue derivada hacia Neuquén.

Dolor en la fuerza policial de la provincia

Desde la mutual policial se hicieron eco del deceso de los miembros de la fuerza. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIAN ZUÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la Ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta triste partida”, compartieron.

También hicieron lo propio con el efectivo recientemente retirado. La mutual de la fuerza policial informó del fallecimiento del policía retirado “Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul, acompañando a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.

El deceso de estos dos efectivos no dejó indiferente ni a la comunidad ni a sus propios colegas quienes manifestaron su dolor y preocupación por este tipo de accidentes de tránsito en rutas del territorio provincial.