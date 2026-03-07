Avenida Mosconi: siguen las obras y el principal corredor de Neuquén empieza a tomar forma

La obra sobre la ex Ruta 22 avanza a gran ritmo y ya modifica el tránsito y el paisaje urbano en varios sectores.

La transformación de la ex Ruta Nacional 22 en la futura Gran Avenida ya se hace visible en distintos sectores de la ciudad. Con máquinas y trabajadores desplegados a lo largo del corredor, la obra avanza a gran ritmo y comienza a cambiar la fisonomía urbana de Neuquén .

El proyecto busca convertir la actual traza en un corredor urbano con diez carriles de circulación, un boulevard central y nueva infraestructura destinada a ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de la capital neuquina.

Según informó la Municipalidad, actualmente los trabajos se concentran en el sector de la Avenida Mosconi comprendido entre las calles Chubut y Gatica. Allí se avanza con las tareas previstas en el cronograma y se estima que para el 14 de marzo quedará completamente intervenido el denominado Sector 4 de la obra, entre Linares y Gatica.

obras mosconi (3)

Se trata de un tramo de aproximadamente 2,2 kilómetros de extensión. Cuando finalice esta etapa, a los cruces actualmente habilitados —Gatica, Chaneton, Don Bosco, Olascoaga y Chubut— se sumarán también las intersecciones de Bahía Blanca y Linares. Por el momento, las colectoras continuarán abiertas con al menos dos carriles para garantizar la circulación.

El avance de la obra

En poco más de tres semanas de trabajo, el movimiento de suelo ya da una idea de la magnitud del proyecto. Hasta el momento se retiraron 22.264 metros cúbicos de material, lo que equivale aproximadamente al volumen de 37 galpones de 10 por 20 metros.

Para estas tareas se realizaron más de 1.360 viajes de camiones volcadores de gran porte. Además, se fresaron 20.909 metros cuadrados de pavimento —una superficie comparable a tres canchas de fútbol— y se retiraron elementos de la infraestructura existente.

obras mosconi (1)

Los trabajos se llevan adelante con más de 35 máquinas trabajando en simultáneo, entre topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones. La obra se mantiene activa de lunes a lunes, con un esquema por turnos, dando prioridad al horario nocturno para el traslado de materiales.

Además, en el tramo comprendido entre Olascoaga y Chubut se alcanzó el nivel cero tras el retiro del terraplén, paso previo para comenzar a construir la nueva base estructural de la avenida. Según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, en esa zona ya están en condiciones de iniciar los trabajos de subbase y subrasante.

Reutilización de materiales

Parte de los trabajos también contempla el reciclaje y la reutilización de los materiales retirados durante la intervención. El pavimento fresado se reutiliza para bacheo en frío, mientras que los escombros se destinan al relleno de cárcavas en sectores donde se proyectan futuros lotes con servicios.

obras mosconi (4)

Además, 55 árboles de gran porte fueron reubicados en un nuevo espacio verde cercano a la planta de asfalto y otras 40 plantas ornamentales fueron trasladadas al vivero municipal.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que habilitó el teléfono 2994018885 para consultas y reclamos de vecinos y comerciantes.