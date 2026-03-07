Escudo de las Américas: el plan de Trump contra el narcoterrorismo que involucra a Milei

La iniciativa propone una alianza entre países americanos para enfrentar el crimen organizado y reforzar el control de la inmigración ilegal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la creación del Escudo de las Américas , una alianza geopolítica que reúne a doce mandatarios de la región, entre ellos Javier Milei, para enfrentar el narcoterrorismo y la creciente influencia comercial de China.

La reunión inaugural se realizó esta mañana en el hotel Trump National Doral Miami, que desde la noche anterior permanecía bajo un fuerte operativo de seguridad. En la apertura del discurso, el líder republicano, Donald Trump, destacó la presencia de los mandatarios invitado: “Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”.

Durante la cumbre, Trump repasó el fortalecimiento del ejército estadounidense durante su primera gestión y defendió las recientes acciones militares contra Irán. Aseguró que operaciones como el derribo de embarcaciones y sistemas de comunicación iraníes impidieron que ese país avanzara hacia la obtención de un arma nuclear y puntuó el resultado con “un quince en una escala de diez”.

En ese marco, el mandatario anunció la creación de la Coalición Anticártel de las Américas, una alianza militar destinada a combatir y desarticular a los cárteles criminales en la región. Según sostuvo, el tráfico de drogas por vía marítima se redujo un 96% y remarcó la necesidad de cooperación entre los países participantes para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, a los que definió como amenazas para la seguridad hemisférica.

El inicio de la cumbre

El encuentro comenzó a las 8.30 (hora del este) con un saludo protocolar entre los mandatarios latinoamericanos y el presidente de Estados Unidos. Tras esa breve recepción, el líder republicano abrió la cumbre con una exposición en la que explicó a sus socios regionales su estrategia frente al régimen chiíta de Irán.

Durante la presentación, Trump estuvo acompañado por funcionarios clave de su administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

escudo de las americas

Fue la primera vez que Trump expuso ante otros jefes de Estado su visión sobre el conflicto con Irán, apenas una semana después del inicio de las operaciones militares en Medio Oriente. En los últimos días, el mandatario insistió en que busca la rendición incondicional del régimen iraní y aseguró que ese escenario se producirá cuando el poder de los ayatolás llegue a su fin.

Aunque la cumbre había sido convocada inicialmente para coordinar una estrategia regional frente al avance de China, la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán terminó dominando la agenda del encuentro.

Cuáles son los países que forman parte

Además de Javier Milei, la iniciativa reúne a otros once líderes de América Latina y el Caribe. Entre ellos se encuentran Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry “Tito” Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Todos ellos integran el grupo inicial del llamado Escudo de las Américas.

escudo de las americas 2

En cuanto al mandatario argentino, asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno, quienes formaron parte de la delegación oficial durante la cumbre realizada en Miami.