Javier Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con Donald Trump y un encuentro con empresarios y bancos

El Presidente participará en Miami de una reunión convocada por el líder norteamericano junto a mandatarios de la región.

Milei viaja a Estados Unidos por decimosexta vez desde que es Presidente.

El presidente argentino Javier Milei inicia este viernes una nueva gira por Estados Unido. Tendrá reuniones con líderes regionales y una agenda económica orientada a captar inversiones. El mandatario viajará primero a Miami para participar de una cumbre convocada por Donald Trump y luego continuará su agenda en Nueva York, donde se desarrollará el Argentina Week , un encuentro con empresarios, bancos y fondos de inversión.

La visita se produce en un contexto internacional atravesado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán , que elevó la tensión en Medio Oriente y reconfiguró parte del escenario geopolítico global. En ese marco, el Gobierno argentino busca reforzar su alineamiento diplomático con Washington y consolidar vínculos con sectores políticos y económicos afines.

Milei participará el sábado de un encuentro organizado por Trump en el complejo Trump National Doral, en Miami. Allí se reunirán varios líderes de América Latina invitados por el expresidente estadounidense. Entre los mandatarios confirmados figuran Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; y otros dirigentes de la región vinculados a espacios políticos cercanos a Washington.

El viaje también forma parte de la estrategia del Gobierno para promover el programa económico impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y atraer capitales extranjeros hacia sectores considerados clave para la recuperación económica.

milei viaje estados unidos

El Argentina Week reunirá a bancos internacionales, fondos de inversión, empresas energéticas, tecnológicas y representantes del sistema financiero que analizan oportunidades de negocios en el país. La agenda incluirá presentaciones del equipo económico y reuniones privadas con inversores.

La delegación

La delegación argentina estará integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los funcionarios expondrán sobre las reformas regulatorias, la política de desregulación económica y el plan de estabilización impulsado por el Gobierno.

También participarán gobernadores de distintas provincias, entre ellos: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Para Neuquén, la agenda tiene especial interés por las oportunidades de inversión asociadas al desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la infraestructura energética y los proyectos de exportación de gas natural licuado que el Gobierno nacional promueve junto a empresas del sector. Figueroa se despegó de Milei y afirmó que tiene "agenda propia". Además, detalló que buscará inversores hoteleras para que desembarquen en la provincia.

Cómo sigue la agenda de Milei

Tras las actividades en Estados Unidos, el Presidente continuará su agenda regional con un traslado a Santiago de Chile, donde el miércoles 11 asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

Milei Kast encuentro casa rosada (2) Javier Milei junto a José Antonio Kast.

En el oficialismo interpretan la llegada del dirigente chileno al poder como parte de un reordenamiento político regional que podría consolidar un bloque de gobiernos afines a las posiciones de mercado y a una agenda de mayor acercamiento con Estados Unidos.

En paralelo, en el Gobierno argentino no descartan que en las próximas semanas se concrete una visita a Buenos Aires del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.