Las empresas pierden confianza en el modelo económico de Javier Milei

La actividad industrial viene estancada desde la salida de la pandemia, pero a pesar de la crisis, en los primeros dos años los industriales le habían puesto una ficha al gobierno. Eso cambió.

La crisis de la industria comenzó mucho antes del cierre de FATE.

Un reporte de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) revela una importante b aja del optimismo empresario. Menos de la mitad de las firmas considera que puede haber una recuperación de la actividad este año.

Los datos corresponden a el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora el Centro de Estudios de la UIA (CEU) y coincide con una tendencia al estancamiento que viende desde el momento de la pandemia.

"Se redujo la proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica", señala el relevamiento. En diciembre los optimistas eran el 60,4% de los consultados, frente al 47,8% de este año . Cabe recordar que estos datos son previos a la crisis de la fábrica de neumáticos FATE.

Si se le pregunta a las empresas por su sector de actividad en particular solo 41% cree que va a haber una mejora contra el 57% de diciembre. Cuando se le consulta sobre el contexto económico nacional todavía un 51% cree que puede mejorar frente al 68,6% de un mes antrás.

En cuanto al MDI, que anticipa la evolución de la actividad industrial, se ubicó en 36,5 puntos,lo que indica una caída de 7,5 puntos frente al relevamiento anterior.

Un dato a tener en cuenta es que en enero de 2024 se había registrado el valor más alto para ese mes en los últimos dos años.

Caen los indicadores

El 53,3% de las empresas encuestadas afirmó que su nivel de producción cayó en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado.

En cuanto a las ventas internas, el 54,7% de las empresas reportó bajas —el tercer valor más elevado de la serie—, mientras que solo el 13,3% registró aumentos.

En materia de exportaciones, el 30% informó caídas y el 14,3% subas, manteniéndose proporciones similares a las observadas en encuestas previas.

En empleo, el 22,2% de las empresas registró caídas. Entre ellas, la mitad recurrió a la reducción de personal ante la menor actividad, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% implementó suspensiones. De cara a los próximos doce meses, el 19,4% anticipa un aumento en su plantel, mientras que el 26% prevé una reducción.

En las PyMES se observaron las mismas dinámicas, aunque en términos de producción y ventas, las micro y pequeñas empresas resultaron más desfavorecidas que las medianas y grandes.

Por otro lado, el 45,6% de las empresas tuvo dificultades para afrontar salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos.

La causa de los males

El 46,1% identificó la caída de la demanda interna como su problema más relevante, confirmando que la debilidad del mercado doméstico sigue siendo el eje central de las dificultades.

En segundo lugar, cambió la composición de las preocupaciones. Los costos, que en enero de 2025 lideraban con 40,6%, redujeron su peso al 19,7% en enero de 2026.

Aunque continúan siendo relevantes, dejaron de ocupar el lugar predominante. En contraste, crecieron las inquietudes vinculadas a la competencia externa: la dificultad para competir con bienes importados pasó de no registrar menciones en octubre de 2024 a representar el 19,4% en enero de 2026, en un contexto de mayor apertura comercial y apreciación cambiaria que intensificó la presión sobre la producción local.

Cuando comenzó la crisis

Luego de la pandemia la industria no registró expansión, según muestran los datos sobre uso de capacidad instalada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se tiene como referencia que cuando ese indicador se ubica en el 75% es el momento en el que las industrias tienen que comenzar a expandirse, es decir, invertir.

Suponiendo que una industria cuenta con alta demanda de sus productos y tiene al menos 7 máquinas y media de 10 trabajando al máximo, para poder afrontar ese incremento de pedidos tiene que incorporar nuevas máquinas.

Descartando el período de la pandemia de covid, cuando se desplomó toda la actividad, en enero de 2022 el uso la capacidad instalada se ubicaba en el 57%, llegando a picos del 69% en agosto de ese año y abril de 2023.

En enero de 2024 se dio un caso curioso. Mientras el optimismo de los empresarios llegaba a su nivel mas alto, el uso de capacidad instalada era del 54%. y en el mismo mes del 2025 era del 55%. En diciembre de 2025 se mantuvo en el 53,9%.

Los datos indica que la industria se encamina a un quinto año en el que no registrará crecimiento. En rigor, los datos indicarían que el proceso de contracción del sector fabril pasó a ser estructural.