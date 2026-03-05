Llega una nueva edición de Electro Fans: 12 cuotas sin interés y 50% de descuento

Se trata de uno de los eventos online más esperados por los usuarios. Conoce las empresas que adhieren y cuáles son las ofertas que ofrecen.

Estamos en la cuenta regresiva a la primera edición del año del Electro Fans , uno de los eventos online más esperados para la compra de electrodomésticos y tecnología a bajo precio.

En esta octava edición se ofrece fuertes descuentos y financiamiento en cuotas sin interés para la compra de diversos productos electrónicos. Las principales cadenas del país tendrán 50% de descuento y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en diversas categorías.

El evento se llevará a cabo desde el lunes 9 al miércoles 11 de marzo. En esta oportunidad, participarán Frávega, Naldo, Megatone, On City, Cetrogar, Coppel y Hendel, retailers que tendrán tanto promociones en sus locales físicos, como en sus plataformas de e-commerce.

Electrodomésticos. Las ofertas de pequeños electrodomésticos de pueden compran en cuotas, presencial u online, según las condiciones de los supermercados.

"El evento se consolida como una iniciativa colaborativa que busca ofrecer durante tres días una experiencia de compra clara y accesible: variedad de categorías, descuentos reales y opciones de financiación definidas, tanto en tiendas físicas como online, con alcance a todo el país. Esta articulación entre los distintos actores permite generar oportunidades concretas para quienes buscan equipar o renovar su hogar", señalaron desde la organización.

Qué se sabe sobre el Electro Fans 2026

Se trata de una propuesta federal, por lo que los beneficios estarán vigentes en todo el país. Esto consiste en que se cuenta con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.

Las empresas organizadoras, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.

En un año marcado por la expectativa por la Copa del Mundo 2026, esta edición se presenta además como una oportunidad ideal para quienes estén pensando en renovar el televisor y disfrutar cada partido en pantalla grande, con mejor definición y financiación accesible.

electro fans (2)

Esta nueva edición de Electro Fans es uno de los principales eventos de consumo del año, junto con el Black Friday y el Cyber Monday.

El evento ideal para la compra de electrodomésticos, bajo la presión de las importaciones

El año pasado, el mercado de electrodomésticos cerró con un crecimiento del 23% interanual en las ventas. En esta línea, un informe de NielsenIQ, señaló que las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos lideraron este crecimiento, alcanzando un aumento del 36% anual, muy por encima del promedio del sector.

Gran parte de este aumento tuvo relación con la mayor apertura de las importaciones y a la ampliación de la oferta disponible en el mercado.

Durante 2025, el sector registró niveles récord de ingreso de productos del exterior, lo que permitió ampliar el surtido y el volumen en distintas categorías que anteriormente enfrentaban restricciones.

amazon-prime-day-packages-3-2

La mayor disponibilidad de equipos también generó una presión a la baja sobre los precios. El impacto fue especialmente visible en algunos productos de línea blanca.

Al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes del año anterior, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En moneda local, las caídas fueron del 10% y del 18%, respectivamente.