Cyber Monday 2025: los productos más insólitos y curiosos que arrasan en ventas

Las ventas online superaron los $26.000 millones en facturación. Las búsquedas más llamativas sorprendieron en las últimas horas.

La edición 2025 del CyberMonday se extenderá hasta este miércoles 5 de noviembre.

El CyberMonday 2025 volvió a batir récords: en esta edición más de cinco millones de personas aprovecharon las ofertas durante las primeras jornadas, impulsando una facturación que superó los $26.000 millones en ventas.

Además del incremento del 27% respecto de la edición anterior, el evento dejó una lista de productos tan inesperados como curiosos entre los más buscados por los usuarios.

En la campaña de ofertas intervienen cerca de 900 empresas , entre las que se cuentan grandes cadenas, pymes y emprendimientos, con descuentos promedio cercanos al 30% en algunos casos.

Bajo la organización de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el lunes a las 23, el portal de la iniciativa alcanzó un pico con 187.000 personas conectadas, lo que evidencia que el público sigue enfocado en encontrar precios atractivos y facilidades de pago.

Cyber Monday: los productos más buscados e insólitos

Tras las primeras jornadas de promociones y descuentos, se conocieron cuáles son los artículos y servicios más buscados por los argentinos en las últimas horas

Celulares, aires acondicionados y smart TV en Electro y Tecno iPhone 15.jpg El iPhone 15 es el modelo más barato de la última línea lanzada por Apple, ideal para comprar este CyberMonday.

en Electro y Tecno Zapatillas y mochilas carry on en Indumentaria

carry on en Indumentaria Perfumes, protector solar y óleo capilar en Belleza

y óleo capilar en Belleza Cerveza, mopa centrífuga y bebidas en Super y Gastronomía

y bebidas en Super y Gastronomía Termos, colchones y placards en Muebles, Hogar y Deco

termos.jpg

Cascos, cubiertas y aspiradora portátil en Motos y Autos

en Motos y Autos Zapatillas de lona, cochecitos y cunas en Bebés y Niños

en Bebés y Niños Paquetes a Cataratas, Buzios y Punta Cana en Viajes

en Viajes Zapatillas de running, botines y rompevientos en Deportes y Fitness

en Deportes y Fitness Libros, camas para mascotas y autos de juguete en Servicios y Varios

El análisis de las búsquedas revela que los consumidores evalúan precios, comparan promociones bancarias y dan prioridad a la financiación en cuotas y a los envíos sin cargo. Las principales categorías consultadas, como Electro y Tecno, Indumentaria, y Calzado y Viajes, muestran que el consumo se diversifica y responde tanto a oportunidades como a necesidades.

Según cifras de Facturante, la facturación electrónica provisoria del CyberMonday 2025 del segundo día registró un incremento del 27,35% en comparación con el mismo período de 2024 y totalizó $10.279.511.857,65. El evento suma hasta ahora 141.167 comprobantes emitidos, frente a 139.500 en igual tramo del año pasado. El ticket promedio alcanzó los $72.823. En el acumulado de las dos primeras jornadas, el monto facturado supera los $26.000 millones.

El análisis de las compras

En la distribución por regiones, Buenos Aires representa el 36,9% del total vendido, seguida por CABA (16,3%), Córdoba (6,7%), Santa Fe (4,9%) y Mendoza (3,4%). Este panorama da cuenta de la extensión nacional del comercio digital.

“El nivel de transacciones refleja cómo la digitalización de la economía ya consolidó nuevos hábitos de compra. Hoy el comercio electrónico no es una alternativa, sino el canal preferido de millones de argentinos”, explicó Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante.

cybermonday.jpg

En cuanto a la forma de comprar, el 78% de las adquisiciones se realizó desde celulares, lo que marca la preeminencia del mobile commerce y la integración de soluciones digitales para los comercios. La mayor demanda se concentró entre las 10.00 y las 11.30, al igual que ocurrió durante el primer día.

La iniciativa llegará a su fin el miércoles 5 de noviembre a las 23:59 y suma secciones como MegaOfertas, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Más Clickeados y Contenidos Destacados, donde se reúnen los descuentos más destacados de cada marca participante.