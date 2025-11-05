"Te extraño infiel", el insólito mensaje en un auto que descolocó a todos

Las imágenes del vehículo se viralizaron rápidamente, y provocó una ola de comentarios.

La noche de Halloween tuvo un protagonista inesperado: un Peugeot 207 que apareció cubierto de mensajes con distintos mensajes insólitos, escritos con aerosol.

“Te extraño”, “Volvé, hdp” e “Infiel” . El vehículo, estacionado a la salida de una fiesta en el Médano de Oro, en San Juan, llamó la atención de todos los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes del vehículo intervenido circularon rápidamente en plataformas como TikTok, donde la usuaria @ericabeatrizagu41 publicó el video con el título: “ Vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja ”. Los mensajes escritos en el auto combinaban declaraciones de afecto con reproches, despertando la curiosidad y el humor de quienes observaron la publicación. La variedad de frases llevó a numerosos espectadores a preguntarse por la historia que dio origen al episodio.

Como era de esperarse, la viralización provocó una ola de comentarios que oscilaron entre la sorpresa y el sarcasmo. Algunos internautas bromearon sobre la identidad de quien dejó los mensajes, mientras otros se sumaron al tono festivo de la situación.

Una usuaria ironizó: “Chicas, pongan su nombre, así no confundimos al infiel”, y otra reacción señaló: “Esa te ama”. Otros festejaron el suceso con frases como “Amo cuando pasa eso, algo habrá hecho”, reflejando el carácter desenfadado que predominó en las plataformas digitales.

De acuerdo con Canal 13 San Juan, horas antes la Policía de la provincia desplegó un operativo de tránsito en la zona y clausuró el local bailable, lo que incrementó la notoriedad del evento y propagó aún más las imágenes del auto pintado.

Las identidades del propietario del Peugeot 207 y de la persona autora de los mensajes permanecen desconocidas. La conjunción de un hecho insólito, la viralización en redes y un trasfondo de control policial garantizó que el episodio se instalara en la conversación pública local. Canal 13 San Juan destacó las principales reacciones, remarcando cómo el humor y la creatividad de los usuarios intensificaron la repercusión del caso.

En medio de bromas y especulaciones, la comunidad digital mantuvo el interés en el misterio sobre la autora de los mensajes y el futuro del “infiel”, manteniendo viva la discusión sobre el auto intervenido durante la multitudinaria fiesta de disfraces en San Juan.

Origen y significado de Halloween

El origen de Halloween se remonta a una antigua festividad celta llamada Samhain (se pronuncia sow-in), celebrada hace más de 2.000 años en las regiones que hoy son Irlanda, Escocia y parte de Inglaterra.

Los celtas celebraban el Samhain cada 31 de octubre, marcando el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Creían que esa noche el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclaban, y que los espíritus podían regresar a la Tierra.

Los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX. Allí la fiesta se transformó en una celebración popular con disfraces, linternas hechas con calabazas (Jack-o’-lantern) y la famosa costumbre de “trick or treat” (dulce o truco), donde los niños piden golosinas casa por casa.

Una celebración de la que Argentina se enamoró

La celebración de Halloween se afianzó en la agenda festiva de Argentina durante las últimas décadas. Este fenómeno de adopción cultural se debe en gran parte a la influencia sostenida de las películas, series y plataformas de streaming.

El interés por los disfraces, las decoraciones temáticas y las fiestas nocturnas crece año tras año. Esta fecha, ligada originalmente a Norteamérica, hoy genera un notable movimiento comercial en el país. Y el testimonio de Nancy, la modista orense, así lo demuestra.