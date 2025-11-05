Oriana Sabatini perdió un embarazo y enfrentó los rumores de infidelidad

La cantante se sinceró sobre su presente y reaccionó a quienes aseguran que Paulo Dybala le fue infiel.

Oriana Sabatini está en uno de los mejores momentos de su vida. Enamorada de Paulo Dybala y esperando su primer hijo con el futbolista, la modelo visitó Sería increíble, el programa de Nati Jota en Olga y reveló el día que perdió su embarazo.

En otro momento de la nota se refirió a los rumores que lee en redes sociales sobre la infidelidad del futbolista y sin vueltas respondió a los haters.

La hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini habló con sinceridad sobre cómo transita la maternidad y desmintió el ideal de felicidad que muchos asocian a esta etapa. “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base.. no es así, eso no es real, me siento fatal el 90% del tiempo”, confesó riéndose.

En el diálogo que mantuvo con Damián Betular, integrante del ciclo, recordó que durante visitas anteriores estuvo embarazada, pero “no llegó a término”. “Es reloco. A Olga vine dos veces embarazada, bueno, la primera no llegó a término”, dijo recordando aquel momento y bromeó: “siento que Olga me hace fértil”.

La bebé que nacerá en marzo del 2026 ya tiene nombre elegido por sus padres, pero la influencer prefiere mantener el hermetismo. “Es de una película que vi a los 15 algo y dije “si tengo una hija se va a llamar así”. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era nena pensé ¡se tiene que llamar así!”, dijo.

Embed - ORIANA SABATINI: “ME EMOCIONA CONOCER a LA PERSONA que ESTOY CREANDO” | #SeríaIncreíble 4/11

Oriana Sabatini enfrentó los rumores de infidelidad

En las redes sociales suele brotar el fuerte rumor de infidelidad de parte de su marido, el futbolista Paulo Dybala, y la modelo decidió romper el silencio frente a ello en el programa Los profesionales de Siempre (el nueve). “Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que uno prefiere que el chisme no sea de uno”, admitió.

“Siento que a veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Sí, es una mierda que te pase algo así. Nadie quiere, pero bueno. Como sabemos, pasan muchas cosas en la vida y en las relaciones. A la que no me cag…nunca. Yo confío que no”, razonó.

Luego se sinceró sobre las versiones de engaño: “la verdad me rompe las pelotas. Porque también es eso, chisme. Si vas a decir algo así, ¿qué te frena de mostrarlo? Mostralo”, dijo y desplegó una teoría “ser infiel tiene que ver con la adrenalina de lo prohibido, de lo que no podés”.

“No afecta a la pareja para nada. Porque yo sé que si llega a suceder me voy a enterar”, aseguró sobre la posibilidad de una infidelidad. “Que lo demuestre, como dice Morena Rial”, lanzó la cantante desafiando a quien tira el chisme que lo cuente completo.