Lo echaron de la escuela y volvió para vengarse: atacó a varios estudiantes y una preceptora

El violento episodio ocurrió en pleno horario escolar y fue filmado por algunos alumnos.

El ataque del exalumno generó preocupación en la escuala, desde donde solicitan protocolos de seguridad más estrictos.

La jornada de clases concurría con normalidad, hasta que una sorpresiva presencia transformó todo en un momento de pánico . En una escuela secundaria un exalumno entró sorpresivamente al edificio de comenzó a agredir a varios estudiantes . En medio del caos, una preceptora terminó herida mientras intentaba intervenir.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal 2 de La Plata y fue grabado por los demás estudiantes que estaban en el edificio. La violencia del ataque generó preocupación entre padres y docentes, que piden medidas urgentes para reforzar la seguridad escolar.

El video se viralizó. Allí se pueden ver el momento exacto en que se produjo la agresión, registrando los movimientos bruscos de los alumnos y la intervención de una preceptora que terminó herida . En las imágenes también se pueden ver los golpes de puño y patadas que intercambiaron los alumnos del colegio platense contra el otro joven, ajeno a la institución.

Agresión en una escuela de La Plata

Así comenzó la agresión en la escuela

El conflicto comenzó en el patio cerrado de la institución, cuando varios jóvenes pasaron rápidamente de una discusión a los golpes. Entre los involucrados se encontraba un alumno de sexto año y otro joven ya expulsado de la escuela, identificado por testigos como el que vestía campera blanca, según indicó el medio local 0221.

Según testimonios, este último intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado por otro joven de torso desnudo que lo abordó con violencia.

Testigos registraron cómo los golpes y empujones se propagaron entre varios alumnos. En medio del caos, una preceptora, vestida con una camisola marrón, trató de frenar el conflicto. A pesar de los intentos por separar a los estudiantes, sufrió un golpe cuando, al agarrar a uno de los jóvenes por el brazo, cayó al piso arrastrada por la fuerza del otro participante.

El impacto le provocó un corte visible en la frente, lo que encendió aún más la alarma entre el resto del personal y los estudiantes.

En una de las imágenes difundidas, la escena muestra a la preceptora recostada en el suelo, asistida por sus colegas y alumnos. Había sangre en su frente, reflejando la gravedad de la herida. Mientras el personal docente procuraba contener la situación, padres y miembros de la comunidad educativa expresaron su preocupación ante la reiteración de episodios violentos en el establecimiento.

Violenica. Escuela. La Plata. La preceptora resultó con una herida en la frente tras intentar frenar la pelea.

Una madre de una estudiante relató su experiencia tras el incidente y sostuvo al medio citado anteriormente: “La violencia en el Normal 2 es cada vez peor”. Sumó que su hija teme asistir a clases y teme también posibles enfrentamientos que puedan desencadenarse a la salida del colegio.

La mujer reclamó medidas y la presencia permanente de fuerzas policiales en el ingreso y egreso de los estudiantes, así como la intervención activa de las autoridades. “Necesitamos presencia policial y que esto se haga público”, sentenció.

De acuerdo con el medio platense, la directora del establecimiento no dio aviso inmediato a la Policía Bonaerense, generando cuestionamientos entre los padres que exigen protocolos de seguridad más estrictos. El personal docente, ante la magnitud de los hechos, solicitó la presencia policial y pidió una rápida respuesta institucional.

“Hay chicos que sufren amenazas por parte de otros, es una locura, y lo único que hacen las autoridades en estos casos es justificar las faltas”, dijeron desde el colegio a El Día de La Plata.