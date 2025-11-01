Preocupante déficit: faltan docentes en nueve grados de una escuela de Cutral Co

Según ATEN la situación se replica en otras escuelas de la zona y responde a un déficit histórico de personal, problemas habitacionales y condiciones laborales.

La comunidad educativa de la Escuela 255 de Cutral Co está preocupada, ya que nueve grados permanecen sin docentes , generando incertidumbre entre las familias y poniendo en riesgo el derecho de los estudiantes a recibir educación . La falta de cobertura se enmarca en un problema más amplio que afecta a la región: según el gremio docente ATEN , hay un faltante de aproximadamente 30 docentes en diferentes escuelas de la comarca petrolera.

“Se trata de un cansancio y una impotencia de las familias frente a la falta de cobertura de las vacantes que hay en la escuela”, explicó Viviana Sandoval, secretaria general de ATEN Cutral Co . La dirigente precisó que tanto la vicedirección como la secretaría de la escuela se encuentran con licencias por largo tratamiento, y que la directora está sola atendiendo los distintos grados en ambos turnos.

Sandoval detalló que la situación no se limita a la Escuela 255. “ Hoy tenemos más de 30 vacantes sin cubrir en distintas instituciones. La problemática se da desde hace años y se profundiza cuando los docentes están con certificados médicos por tratamientos prolongados. No se alcanzan a cubrir las suplencias, y muchas veces las infancias deben faltar a clase porque no hay quien las atienda”, afirmó en declaraciones a LU5.

La dirigente remarcó que la falta de docentes no responde solo a la escasez de profesionales disponibles, sino también a factores estructurales: “Muchos docentes de otras provincias no se establecen en la comarca por la falta de viviendas accesibles. Los alquileres en Cutral Co y Plaza Huincul están al valor de un sueldo petrolero y esto dificulta que puedan cubrir las vacantes. Incluso los docentes que ya realizan doble turno no alcanzan a cubrir todas las necesidades”, describió.

Además, Sandoval explicó que el problema se complica con los graduados en formación. “Se habilitó a estudiantes del IFD para cubrir suplencias, pero actualmente solo cuatro están en condiciones, y la mayoría debe completar su residencia antes de asumir cargos”, señaló.

La falta de docentes repercute directamente en la trayectoria escolar de los estudiantes. "En algunas escuelas, como en un séptimo grado de la Escuela 272, hace meses que no hay docente. La directora y el equipo de gobierno hacen lo posible, pero es imposible cubrir todas las necesidades sin personal adicional”, agregó.

El reclamo de ATEN no es reciente: desde 2016, los docentes del interior provincial vienen alertando sobre la insuficiencia de personal y la dificultad de garantizar clases regulares, especialmente tras los recesos escolares. A esto se suma la jubilación de varios docentes, lo que agrava el déficit y limita las posibilidades de cobertura con suplentes.

“Esperamos que el gobierno tome medidas concretas y proyecte estrategias para garantizar la educación, incluyendo la posibilidad de que docentes de otras provincias puedan trasladarse y establecerse en Cutral Co y Plaza Huincul. No se trata de multiplicar esfuerzos de la directora, sino de asegurar que los estudiantes tengan clases efectivas”, concluyó Sandoval.

El problema no se limita a la educación. Según la dirigente, otras áreas del Estado también enfrentan dificultades para atraer personal, como la salud y las fuerzas de seguridad, donde la falta de viviendas accesibles complica la instalación de profesionales en la región.

Mientras tanto, las familias de la Escuela 255 se organizan para visibilizar la situación y esperan una respuesta inmediata del gobierno provincial para que los estudiantes puedan retomar sus clases con normalidad.