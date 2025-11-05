Mariano Gaido, desde España, anunció innovaciones para Neuquén: semáforos con IA y más transporte público

Invitado por el alcalde de Barcelona, el intendente Mariano Gaido viajó a España a participar del Smart City Expo World Congress 2025, el congreso más importante de tecnología aplicada a ciudades a nivel mundial, que en esta edición reúne a más de 140 países, mil expositores y 25 mil asistentes.

Durante el evento, que comenzó el martes 4 y finalizará este jueves, el intendente mantiene conversaciones con representantes de otras ciudades del mundo, empresas e inversores con el objetivo de encontrar "las mejores ideas para seguir convirtiendo a la ciudad en la más moderna del país".

“Tenemos la oportunidad de compartir experiencias, de ver cómo las ciudades más tecnológicas y más avanzadas del mundo utilizan herramientas qué podemos trasladar a la ciudad de Neuquén. La verdad que es una experiencia muy importante poder compartir el conocimiento con otros alcaldes de todo el mundo”, resumió Gaido sobre el encuentro.

Incorporarán semáforos con inteligencia artificial

En este marco anunció que, a su regreso, se firmarán los convenios necesarios para la implementación de inteligencia artificial en los semáforos de la ciudad. “La vamos a llevar a todos los semáforos de la ciudad para tener un tránsito monitoreado permanentemente, lo que va a permitir que, de acuerdo al flujo de tránsito, tengamos la famosa onda verde”, explicó el intendente.

“Es una tecnología que permitirá que los semáforos se adapten automáticamente al flujo vehicular sin depender de una programación manual mejorando la circulación en tiempo real”, resumió Gaido.

Sumado a la inversión en inteligencia artificial para mejorar la movilidad vial, el intendente destacó que las grandes ciudades del mundo tienen un transporte público eficiente que desalienta el uso del auto particular, y anunció que se ampliará la cantidad de unidades de COLE para seguir fortaleciendo “un servicio que ya es de excelencia. Vamos a ampliar en un 20% a partir de marzo de 2026 el número de unidades. Esto coincidiendo con el inicio del ciclo escolar", confirmó Gaido.

“Actualmente más de 110 mil vecinos utilizan diariamente el transporte público en Neuquén con un índice de satisfacción superior al 90%”, resumió el jefe comunal quien también destacó el uso la app del COLE, “que permite a los usuarios conocer los tiempos de espera y no perder tiempo, porque saben exactamente cuando pasa el colectivo”.

Contó que otro punto que se destaca en la convención en Barcelona es el uso de la movilidad verde y sustentable, “en nuestra ciudad tenemos con más de 200 kilómetros de bicisendas y vamos a seguir trabajando en esto”. Además, anunció la incorporación de dos buses turísticos nuevos con sistema de idiomas para visitantes, buscando posicionar a Neuquén a la altura de las grandes ciudades turísticas del mundo.

Por otro lado, recordó la inversión en infraestructura a través del Plan Orgullo Neuquino, “se presentó un presupuesto 2026 con 42% de superávit, lo que permite desarrollar el plan de obra más importante a nivel municipal de Argentina”. En este contexto, mencionó que con estas obras se sigue avanzando al concepto de “ciudad de los 15 minutos”, con avenidas que permiten conectar diferentes puntos de la ciudad en ese tiempo.

Por último, Gaido contó que se reunió con empresarios españoles para promover inversiones en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén. ”Estamos buscando experiencias y herramientas que las ciudades más avanzadas del mundo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, cerró el intendente.