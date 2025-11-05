Estafa millonaria en Andacollo: maquinista reveló la mecánica de la extracción ilegal de áridos

Un trabajador municipal declaró en la Comisaría 30. Dijo que era convocado en la madrugada para extraer áridos en una cantera municipal.

Continúan las repercusiones sobre la presunta defraudación millonaria contra el municipio de Andacollo , por presuntas maniobras fraudulentas por parte de dos funcionarios, que habrían provocado un perjuicio de alrededor de 50 millones de pesos a la Municipalidad. La investigación avanza con declaraciones de empleados municipales y análisis de documentación.

El intendente de Andacollo, Manuel San Martín , fue el encargado de radicar la denuncia ante la Justicia. Este martes, un maquinista municipal declaró en Comisaría 30 de Andacollo. Según pudo conocer LM Neuquén , relató que era convocado a las 3 de la mañana para extraer áridos en una cantera municipal utilizando equipamiento vial del municipio, aparentemente para evitar levantar sospechas sobre la actividad ilegal. Estos trabajos y materiales, según se supo luego, eran facturados por un corralón privado .

La declaración del maquinista agrega un nuevo capítulo a uno de los hechos políticos contemporáneos que sacude al norte neuquino. Además, complica seriamente la situación judicial de los funcionarios de la segunda gestión de San Martín, principales acusados de la administración desleal y abuso de confianza en perjuicio de la comuna andacollina.

El trabajador reveló el esquema de extracción ilegal de áridos en una cantera municipal bajo la cobertura de la oscuridad. La misma se ubica sobre la ruta provincial 43, luego de trasponer el Camping Municipal “Severiano Ortega”, en dirección a Las Ovejas. El municipio tiene otra cantera de propiedad compartida con un privado en una porción del río Neuquén, camino a la comunidad de Los Miches.

Mientras tanto, la fiscalía de Chos Malal continúa analizando la documentación secuestrada y realizando peritajes para determinar el alcance real de la presunta estafa. La causa se encuentra en manos del fiscal Fernando Fuentes, quien adelantó que la hipótesis es de estafa por administración infiel, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión efectiva.

El intendente de Andacollo destapó la estafa millonaria en su propia gestión

El caso generó gran conmoción en la pequeña localidad del Norte neuquino, aunque no escapa a otros casos que se han dado en esa región, de apenas 2.500 habitantes. Hay un fuerte impacto político y social.

“Apenas dimos con las pruebas, actué sin dilaciones: efectué la denuncia correspondiente ante la Justicia y separé inmediatamente de sus cargos a los funcionarios involucrados”, afirmó el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, en un comunicado publicado en sus redes sociales. “La confianza es un bien difícil de construir y fácil de derrumbar… Les aseguro que en mi gestión la verdad será la única bandera y se respetarán las consecuencias de los fallos judiciales, caiga quien caiga”, agregó.

Según confirmó el Fiscal Jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, los acusados son el secretario de Servicios y Redes, Eduardo Zenteno, y un empleado de su oficina, Carlos Leiva, quienes fueron separados de sus cargos por decreto municipal. Además, está bajo investigación Carlín Vázquez, dueño de un corralón local y ex candidato a intendente de Los Guañacos en las elecciones de 2023.