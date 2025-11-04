Estafa: realizaron compras por casi $400 mil con una tarjeta robada

Las compras no autorizadas se registraron en febrero de este año. Se investiga cómo obtuvieron la tarjeta.

Dos hombres fueron acusados por utilizar una tarjeta robada de un auto para realizar distintas compras por casi 400 mil pesos. Todo ocurrió en febrero pasado.

El asistente letrado Facundo Bernat formuló cargos a dos hombres, "M.E.I." y "F.I.C.J." , por haber utilizado una tarjeta de crédito robada para realizar varias compras con un perjuicio económico total de aproximadamente $361.500.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2025. Ese día, los imputados realizaron diversas operaciones con una tarjeta Visa del Banco ICBC a nombre de la víctima, que había sido robada de su vehículo en una fecha anterior no precisada.

fiscal narvaez y asistente bernat

Primero, cerca de las 19:22, efectuaron una compra por $230.000 en un minimercado ubicado en calle Pérez Novela al 3500 de Neuquén. Luego, entre las 20:30 y las 20:34, realizaron dos transacciones en un supermercado de Plottier, por $47.300 y $31.000 respectivamente. Finalmente, a las 20:45, concretaron una última compra en otro local de Plottier, en este caso por $53.200.

Bernat, quien intervino en la audiencia junto al agente Javier Bertone, encuadró la maniobra en el delito de defraudación especial por el uso de tarjeta robada, en carácter de coautores.

La jueza Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en tres meses, común para la fiscalía y la defensa.

No fue informado pero se investiga cómo obtuvieron la tarjeta los imputados, a quienes no se les atribuyó el robo del auto.

Acusaron a una compradora compulsiva que usaba tarjetas robadas

Una neuquina especialista en realizar compras millonarias con tarjetas de crédito y débito robadas fue acusada a inicios de octubre por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y se dispuso que permanezca presa en su casa, con una consigna policial.

Durante una audiencia realizada el sábado, la fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos a la mujer, a la que le atribuyó haber realizado una serie de compras con tarjetas de crédito que no le pertenecían mediante maniobras de defraudación cometidas en comercios de Neuquén y de Cipolletti.

La imputada, identificada por sus iniciales como R.E.M., tiene un largo historial de estafas que se remonta a septiembre de 2023 y se extiende a junio de 2025.

estafa tarjetas de credito La fiscalía logró comprobar que la mujer realizó compras por más de 13 millones de pesos.

Según explicó la representante del MPF, entre el 24 y 25 de septiembre de este año, la imputada realizó 13 compras por una suma que supera los 13 millones de pesos en locales comerciales ubicados en Cipolletti y en la ciudad de Neuquén.

Entre los lugares donde efectuó las operaciones se encuentran un local de indumentaria, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de un supermercado y un comercio de venta de porcelanatos, entre otros.

La fiscal del caso calificó los hechos en el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de compra, dos hechos en concurso real y en calidad de autora.

Tras describir los hechos, Panozzo explicó que la acusada cumplió una condena por este tipo de delitos y es investigada por hechos similares en otros legajos.