Escándalo en Andacollo: denuncian a funcionarios municipales por presunta defraudación millonaria

El intendente denunció un presunto fraude que llevó a allanamientos simultáneos en un corralón y viviendas por más de 50 millones de pesos.

La denuncia presentada por el intendente Manuel San Martín generó gran conmoción en la comunidad de Andacollo , ya que involucra a funcionarios municipales de alta jerarquía y amigos cercanos del jefe comunal.

Según testimonios recogidos por LM Neuquén , las presuntas irregularidades incluyen sobreprecios y facturación irregular de materiales y servicios, lo que habría generado un perjuicio millonario para las arcas municipales.

La investigación está en manos del fiscal Fernando Fuentes de la V Circunscripción Judicial Chos Malal , quien está trabajando en determinar el alcance de las presuntas irregularidades y quiénes son los responsables. Los allanamientos realizados este viernes en un corralón de materiales y viviendas de la localidad permitieron incautar documentación y otros elementos que podrían ser clave para la investigación.

fuhncionarios Andacollo El intendente de Andacollo (derecha) Manuel San Martín en una recorrida de viviendas del IPVU.

El mandatario comunal, en un breve contacto con este diario, se limitó a declarar que "no tiene nada que decir" y que “todo está en manos de la justicia”. Sin embargo, los vecinos de Andacollo han mostrado su aprobación y destacan el compromiso del intendente en la defensa del erario municipal. "Es un paso importante para garantizar la transparencia y la honestidad en la gestión pública", afirmó un vecino de la localidad.

Impacto en la comunidad de Andacollo

La noticia ha generado gran revuelo en la comunidad de Andacollo, que espera con interés el resultado de la investigación. La presunta defraudación millonaria ha generado preocupación y descontento entre los vecinos, que exigen que se tomen medidas para evitar que se repitan este tipo de irregularidades en el futuro.

En tanto, se pudo conocer que la justicia está trabajando para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y quiénes son los responsables. La investigación está en curso y se espera que se tomen medidas para garantizar la ética y la eficiencia en una institución pública como lo es este municipio del pueblo cabecera del departamento Minas.

La denuncia fue radicada por el intendente Manuel San Martín en la fiscalía de Chos Malal el pasado martes y se están investigando presuntas irregularidades cometidas por al menos dos funcionarios de primera y segunda línea de su gabinete y pertenecientes a una misma área de gobierno.

Los allanamientos, propiciados por la justicia, fueron realizados en un corralón de materiales y tres viviendas, y se sospecha que habría sido utilizado un corralón particular para facturar materiales y servicios municipales.

Siempre de acuerdo a las fuentes consultadas, algunas de las maniobras que están en la mira de la fiscalía involucrarían a una cantera municipal de donde se extraían áridos con equipamiento vial de la misma institución, pero que habrían sido facturados por el corralón de referencia.

Otras de las actividades ilícitas que están siendo investigadas consistiría en la facturación (con la anuencia de los funcionarios involucrados) por el mismo comercio andacollino de servicios de horas/máquina que una empresa privada (que se encuentra realizando obras vitales en el pueblo) habría prestado gratuitamente al municipio como compensación de actividades llevadas en forma conjunta.

Detalles de la investigación

En las últimas horas, trascendió que el perjuicio de la supuesta administración fraudulenta o estafa contra las finanzas de la administración municipal superaría ampliamente los 50 millones de pesos

Entre los elementos secuestrados en los múltiples allanamientos ordenados por la justicia se encuentran facturas de compra, recibos y otros documentos que vinculan a los funcionarios denunciados y al propietario de un corralón. Además, se incautaron computadoras, pendrives, teléfonos y discos rígidos que serán peritados por el Departamento de Análisis Forense Informático de la Policía del Neuquén.