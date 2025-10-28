115 años: Andacollo celebra el sueño de la casa propia

Un total de ocho familias se beneficiarán con un Proyecto Habitacional que llevaron delante el municipio con el gobierno provincial. Fue vital la mano de obra local.

En el marco del 115 aniversario de Andacollo , el próximo mes se llevará a cabo la entrega de ocho viviendas construidas gracias a un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad local. El proyecto, financiado por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo ( IPVU ), contó con un monto de $548.852.989,54 y fue ejecutado a través del sistema de obra delegada a la Municipalidad.

Las viviendas, de 60 metros cuadrados, se distribuyen en un estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios, y se emplazan en lotes individuales, respetando las distancias de retiro municipal y normativa vigentes. La obra no solo brinda soluciones habitacionales a familias de la localidad, sino que también generó incorporación de mano de obra local y capacitación en el rubro de la albañilería y afines.

El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, destacó que "se ha podido conjugar un trabajo en equipo favoreciendo a las empresas locales, lo que ha permitido un círculo virtuoso con el compre local". Las viviendas se entregarán en el marco del mes aniversario de la localidad, que se celebrará oficialmente el próximo 14 de noviembre.

Un sueño hecho realidad

Para las ocho familias que recibirán las llaves de sus nuevas viviendas, este proyecto representa el sueño de la casa propia hecho realidad. La entrega de las unidades habitacionales es un paso importante para estas familias, que podrán disfrutar de un hogar digno y seguro.

Sus construcciones han tenido un impacto importante en el mercado laboral de esta localidad del departamento Minas ya que este proyecto habitacional ha permitido la generación de empleo y capacitación para los habitantes del pueblo históricamente minero, lo que contribuye al crecimiento económico y social de la comunidad.

“Cumplir el sueño del techo propio es un paso importante para cualquier familia, y saber que podemos hacer realidad este sueño para varias familias de nuestro pueblo es un orgullo para mí y para todo el equipo que ha trabajado en este proyecto”, declaró con plena satisfacción Manuel San Martín en contacto con LMNeuquén.

Añadió: “Quiero agradecer al gobierno provincial y al IPVU por su apoyo y colaboración en este proyecto. También desde ya quiero felicitar a las familias que recibirán las llaves de sus nuevos hogares y les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas”.

Más proyectos en marcha

Además de la entrega de viviendas, la localidad de Andacollo tiene otros proyectos en marcha. Se están asfaltando calles, un total de 11 ejecutadas y otras 10 cuadras en carpeta y pronto inicio. Por otra parte se está construyendo un espacio cultural y deportivo moderno en el predio de deportes actual. El paquete de obras incluye a su vez nuevos ramales de electrificación en el paraje Huaraco y la construcción de una batería de baños en las instalaciones del camping municipal “Severiano Ortega”.

La fecha fundacional de Andacollo es el 26 de octubre de 1910, y en este 115 aniversario, la comunidad se prepara para celebrar con actos oficiales y emotivos. La entrega de viviendas será un regalo significativo para estas 8 familias, que podrán disfrutar de un hogar propio y seguro.