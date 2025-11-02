Cómo estará el clima en el inicio de semana en Neuquén

La AIC anticipa viento, cambio de aire y lluvia en distintos puntos de la provincia. Enterate cómo estará en cada región.

La provincia de Neuquén tendrá una semana marcada por la rotación del viento, períodos de inestabilidad y un descenso térmico progresivo . El inicio será templado a cálido en los valles y mesetas, con máximas superiores a 25°C, pero hacia el final del período la AIC prevé chaparrones aislados y una baja pronunciada de la temperatura en el centro y norte provincial, mientras que la cordillera del sur mantendrá días húmedos, con lluvias débiles y aire frío.

En la ciudad de Neuquén , la AIC pronostica que el lunes el cielo estará cubierto, con una máxima cercana a 26°C y viento del sudeste moderado , que rotará al sudoeste por la noche con ráfagas que podrían llegar a unos 49 km/h . El martes, será inestable, con una máxima en torno a 25°C y viento del sur con ráfagas fuertes (cerca de 37 km/h).

El miércoles se mantendrá mayormente cubierto, con alrededor de 24°C de máxima y viento del noreste moderado. El jueves volverá la inestabilidad: se esperan chaparrones y ráfagas que a la noche podrían superar los 60 km/h al rotar el viento al oeste.

Zona centro

En las localidades del centro provincial el comportamiento será similar al de la capital neuquina: de lunes a jueves se mantendrán máximas entre 24°C y 26°C con nubosidad variable y períodos inestables, especialmente martes y jueves.

La AIC advierte que a partir del jueves a la noche pueden registrarse ráfagas fuertes, por encima de 60 km/h, asociadas al cambio de dirección del viento hacia el oeste. Para el viernes se espera un quiebre térmico: chaparrones aislados y un descenso marcado, con valores máximos que se ubicarán debajo de 20 °C y un ambiente notablemente más frío hacia la noche.

Zona norte de Neuquén

En el norte provincial, la AIC habla de varios pasajes inestables durante la semana. El lunes y el martes se prevé tiempo “inestable” a “mayormente cubierto”, con máximas cercanas a 24°C y mínimas en torno a 11°C.

A mitad de semana aumenta la probabilidad de tormentas dispersas y viento con ráfagas que podrían rondar los 50 km/h, especialmente entre la tarde del jueves y la noche.

Zona sur y cordillera

En la zona cordillerana del sur de la provincia, la semana se perfila más fría y húmeda. El lunes la AIC prevé lluvias débiles y dispersas, con máximas alrededor de 13°C y mínimas cercanas a 5°C. El martes se mantendría cubierto, con registros similares y viento leve a moderado.

El miércoles se estima que vuelvan las lluvias débiles, con máximas apenas por encima de 15°C y mínimas que pueden bajar a 1°C en algunos sectores, lo que deja abierta la posibilidad de precipitaciones sólidas en cotas altas. El jueves se anuncia parcialmente nublado, con algo de mejora.