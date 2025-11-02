Cómo estará el clima en el inicio de semana en Neuquén

La AIC anticipa viento, cambio de aire y lluvia en distintos puntos de la provincia. Enterate cómo estará en cada región.
La provincia de Neuquén tendrá una semana marcada por la rotación del viento, períodos de inestabilidad y un descenso térmico progresivo. El inicio será templado a cálido en los valles y mesetas, con máximas superiores a 25°C, pero hacia el final del período la AIC prevé chaparrones aislados y una baja pronunciada de la temperatura en el centro y norte provincial, mientras que la cordillera del sur mantendrá días húmedos, con lluvias débiles y aire frío.
En la ciudad de Neuquén, la AIC pronostica que el lunes el cielo estará cubierto, con una máxima cercana a 26°C y viento del sudeste moderado, que rotará al sudoeste por la noche con ráfagas que podrían llegar a unos 49 km/h. El martes, será inestable, con una máxima en torno a 25°C y viento del sur con ráfagas fuertes (cerca de 37 km/h).
El miércoles se mantendrá mayormente cubierto, con alrededor de 24°C de máxima y viento del noreste moderado. El jueves volverá la inestabilidad: se esperan chaparrones y ráfagas que a la noche podrían superar los 60 km/h al rotar el viento al oeste.
Zona centro
En las localidades del centro provincial el comportamiento será similar al de la capital neuquina: de lunes a jueves se mantendrán máximas entre 24°C y 26°C con nubosidad variable y períodos inestables, especialmente martes y jueves.
La AIC advierte que a partir del jueves a la noche pueden registrarse ráfagas fuertes, por encima de 60 km/h, asociadas al cambio de dirección del viento hacia el oeste. Para el viernes se espera un quiebre térmico: chaparrones aislados y un descenso marcado, con valores máximos que se ubicarán debajo de 20 °C y un ambiente notablemente más frío hacia la noche.
Zona norte de Neuquén
En el norte provincial, la AIC habla de varios pasajes inestables durante la semana. El lunes y el martes se prevé tiempo “inestable” a “mayormente cubierto”, con máximas cercanas a 24°C y mínimas en torno a 11°C.
A mitad de semana aumenta la probabilidad de tormentas dispersas y viento con ráfagas que podrían rondar los 50 km/h, especialmente entre la tarde del jueves y la noche.
Zona sur y cordillera
En la zona cordillerana del sur de la provincia, la semana se perfila más fría y húmeda. El lunes la AIC prevé lluvias débiles y dispersas, con máximas alrededor de 13°C y mínimas cercanas a 5°C. El martes se mantendría cubierto, con registros similares y viento leve a moderado.
El miércoles se estima que vuelvan las lluvias débiles, con máximas apenas por encima de 15°C y mínimas que pueden bajar a 1°C en algunos sectores, lo que deja abierta la posibilidad de precipitaciones sólidas en cotas altas. El jueves se anuncia parcialmente nublado, con algo de mejora.
Te puede interesar...
Leé más
La inclusión laboral de personas con discapacidad: la historia de Bautista, Eugenia y Darío
Con artistas nacionales y gastronomía de calidad, se viene la Fiesta del Chivito de Chos Malal
Fiesta Nacional de La Trucha: la experiencia de una "flotada" en primera persona
-
TAGS
- Clima
- Neuquén
- pronóstico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario