Pronóstico de domingo caluroso y con viento en Neuquén: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que habrá ráfagas moderadas durante todo el día. Las mañanas siguen estando algo frescas. Los detalles.

El pronóstico estará templado, y nos permitirá tener un pequeño paseo al aire libre con abrigo.

Neuquén tendrá este domingo una jornada de calor pero con cielo cubierto, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Ya se empieza a sentir algo del verano, pese a que las mañana siguen estando frescas en toda la región.

La temperatura máxima alcanzará los 27°C y la mínima se ubicará cerca de los 8°C, con baja probabilidad de precipitaciones. Será un día agradable, aunque con algo de viento molesto, de acuerdo al pronóstico.

Durante la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y hacia la noche pasará a estar mayormente cubierto, aunque sin lluvias previstas. El viento será leve a moderado, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h, predominando del sur y luego del noreste, según el SMN.

ON - Dia de la Primavera (20) Omar Novoa

El pronóstico oficial del SMN indica que la mañana comenzará con una temperatura de 17°C y cielo parcialmente nublado, con vientos del sur entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, la temperatura trepará hasta los 27°C, el punto más alto de la jornada, ideal para disfrutar al aire libre, aunque el cielo seguirá cubierto por intervalos nubosos.

Calor en Neuquén: ¿habrá lluvias?

Por la noche, la temperatura bajará a unos 23°C, con mayor nubosidad y vientos del noreste, entre 7 y 12 km/h.

Por su parte, el pronóstico de la AIC coincide en que el día será cálido y sin lluvias, aunque anticipa un cielo cubierto durante toda la jornada. El organismo regional prevé viento del sudoeste a 16 km/h durante el día, rotando al sudeste por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

Domingo 2 de noviembre AIC El pronóstico para este domingo 2 de noviembre.

La presión atmosférica rondará entre los 1006 y 1010 hPa, y el índice ultravioleta (IUV) será bajo (nivel 1), lo que reduce el riesgo de exposición solar, aunque siempre se recomienda mantener cuidados básicos si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, ambos servicios coinciden en que la probabilidad es nula: 0%. Tampoco se registran alertas meteorológicas activas para la región del Alto Valle ni para la zona centro de la provincia de Neuquén. Esto significa que no se esperan tormentas, lluvias ni fenómenos adversos durante todo el domingo.

El contraste entre la mañana fresca y la tarde cálida será una de las características más notorias del día, po lo que será un domingo agradable pero cambiante, con un leve descenso de temperatura hacia la noche.

El pronóstico en el inicio de la semana

Para el comienzo de la semana, el lunes, la AIC anticipa que el clima se mantendrá similar, con cielo cubierto, una mínima de 9°C y una máxima de 25°C, aunque con un aumento del viento del este, que podría alcanzar ráfagas de hasta 29 km/h.

En resumen, el fuerte del día será el calor primaveral, con una temperatura máxima que rozará los 27 grados y una sensación térmica elevada para la época. Aunque el cielo permanecerá cubierto la mayor parte del tiempo, el clima se mantendrá estable, templado y sin alertas, ideal para cerrar el fin de semana con actividades al aire libre, caminatas o reuniones familiares sin preocupaciones por la lluvia.