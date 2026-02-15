Carnaval baja el agua: hay alerta por tormentas para varias provincias

El fin de semana extra largo se verá opacado por advertencias meteorológicas y pronóstico inestable en buena parte del país.

El Servicion Meteorológico Nacional advirtió que duerante el fin de semana de carnval habrá tormentas en gran parte del país.

El Carnaval está siendo opacado por un panorama climático inestable en gran parte del país. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas por tormentas para distintas zonas del centro y norte , donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y la posible caída de granizo.

El pronóstico anticipa jornadas con mejoras temporarias, pero con condiciones que podrían complicar los festejos y los planes al aire libre del fin de semana largo.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para algunas zonas de Buenos Aires , Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , La Rioja , Catamarca , Santiago del Estero , Corrientes y Jujuy para este domingo 15 de febrero.

Las zonas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

carnaval lluvia..

Para Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero se esperan ráfagas de hasta 90 mk/h y precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

En La Rioja, Catamarca y Jujuy las ráfagas podrían llegar hasta 80 km/h y una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.

¿A qué hora rigen las alertas en cada provincia?

Mañana: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba

Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Tarde: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy.

Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy. Noche: Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy.

clima

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas, donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

El pronóstico para el fin de semana largo

Para lo que resta del fin de semana largo, el organismo que depende del Ministerio de Defensa pronosticó: para el lunes 16 de febrero se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura irá desde una mínima de 22° hasta una máxima que podría alcanzar los 30°.

Por último, el próximo martes 17 de febrero el tiempo tenderá a estabilizarse, con nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones. La amplitud térmica se ubicará entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

Asimismo, el norte argentino podría mantener condiciones inestables durante buena parte del fin de semana largo, con tormentas aisladas y mejoras temporarias, mientras que en el centro del país persistirá la probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes al menos hasta el domingo.

carnaval lluvia

Hacia el lunes y martes se prevé una tendencia a la mejora con ascenso térmico en varias provincias.

Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes

El organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos ante tormentas severas o lluvias intensas: