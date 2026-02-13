Villa Pehuenia: cuál es el pronóstico para el finde de Carnaval en la cordillera

La AIC pronostica un fin de semana largo de condiciones estables en la aldea de montaña. El detalle para el descanso.

Cuál es el pronóstico para el finde de Carnaval en Villa Pehuenia

Villa Pehuenia y Moquehue se consolidan como uno de los destinos preferidos para este fin de semana largo de Carnaval . Para quienes ya están en viaje o planean salir en las próximas horas, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) trae buenas noticias: el sol será protagonista durante gran parte del feriado, aunque el abrigo será indispensable.

El sábado 14 el cielo estará totalmente despejado. Será una jornada con una amplitud térmica marcada : la mínima será de 0°C (un amanecer bien fresco para arrancar con el mate), pero por la tarde la máxima alcanzará los 20°C. Los vientos serán moderados, del sector noroeste, con ráfagas de hasta 34 km/h.

El domingo 15 las condiciones mejorarán un poco más. Se espera una tarde cálida con una máxima de 22°C y cielo mayormente despejado. La mínima se mantendrá en 0°C, por lo que se recomienda a quienes acampen estar preparados para una noche fría.

Villa Pehuenia generica

Lunes cálido y martes de cambio

El lunes 16 será el día más cálido de todo el fin de semana largo. La AIC anticipa una máxima de 23°C con cielo despejado y vientos que rotarán al noroeste. Sin embargo, hacia la noche comenzará a notarse un aumento de la nubosidad.

Finalmente, el martes 17 llegará el cambio de tiempo. Se prevé un ingreso de aire frío y húmedo que traerá:

Cielo cubierto y condiciones ventosas.

Una máxima que descenderá a los 17°C.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h desde el noroeste.

asfalto pehuenia moquehue2

Estado de rutas para llegar a Villa Pehuenia Moquehue

Para llegar a Villa Pehuenia, se recuerda que las rutas provinciales 13 (Litrán) y 46 (Rahue) se encuentran transitables, aunque se recomienda siempre consultar el parte de Vialidad Provincial antes de salir, debido a la posible presencia de polvo en suspensión si el viento aumenta.